Arbolado público: el costoso censo que se empezó a planificar hace más de cinco años y aún no arroja datos

El viento Zonda del pasado viernes dejó una escena lamentable en Mendoza; se llevó la vida de dos personas y se sufrieron costosas pérdidas materiales. Los árboles fueron, en parte, causante de gran parte del daño que padeció la infraestructura. El mayor patrimonio que posee la provincia se convirtió en un potente enemigo debido a que terminaron colapsando sobre cables, autos y viviendas. A partir de los reportes que se dieron a conocer por parte de Defensa Civil, se hablaba de alrededor de 460 los árboles que terminaron en el suelo, aunque algunos municipios analizaron que esta cifra podía incrementarse.

Si bien el Zonda tuvo características muy severas, lo cierto es que organismos internacionales especializados resaltan que, debido al calentamiento global, los eventos climáticos serán cada día más extremos y violentos. En base a esto, hay mucho por hacer, y una de las partes fundamentales es contribuir a la sanidad y desarrollo del arbolado público que hace mucho más soportable las altas temperaturas mendocinas.

El viento Zonda dejó nuevamente en evidencia la necesidad de establecer políticas sobre el arbolado público.

Sin embargo, el viento Zonda mostró, una vez más, que los árboles en la provincia no se encuentran en buen estado y son muchos los problemas que sufren día a día. Nada de esto es nuevo y suele ser advertido en varias oportunidades por conocedores del tema. Las malas podas, las enfermedades y la falta de riego resultan un combo muy perjudicial.

El tema suele ser recurrente ante este tipo de hechos, por ejemplo, el 24 de julio del 2019, una mujer murió aplastada por un árbol en Godoy Cruz durante un viento Zonda, el cual echó abajo a más de 550 ejemplares en toda la provincia.

En 2017 se comenzó a gestar en la provincia un proyecto que planteaba la necesidad de conocer el estado del arbolado público para luego poder dar respuesta a esta información. La provincia logró obtener financiamiento para hacerlo y se inició en 2020, sin embargo, la información será revelada recién el 15 de agosto, dato que dieron a conocer desde Ambiente solo tras el devastador Zonda.

Un largo trabajo que aún no se devela

Fue a fines del 2020 que desde el Unicipio se inició uno de sus “proyectos más ambiciosos” de la gestión, tal como fue definido. Se trata de un Sistema de Información Georreferenciada (SIG) del arbolado público que podría arrojar importante información, no solo acerca de la cantidad de árboles que existen en el área metropolitana de Mendoza, sino que también sobre su especie, estado y necesidades en general. La idea fue presentada al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del programa DAMI II (Desarrollo de Áreas Metropolitanas) en Estado nacional.

Las gestiones para financiar este proyecto se iniciaron en 2017 e incluso desde el organismo internacional se depositó el dinero en 2018 para poder llevarlo adelante. Según la información que fue brindada en ese momento por la provincia, se iban a requerir de 900 mil dólares para realizar el censo, pero desde el BID se entregaron en total 2.500.000 de dólares en el marco del Proyecto de Recuperación y Refuncionalización del Arbolado Urbano para el Área Metropolitana. Este plan implicaba mejoras del vivero provincial (cierre perimetral) y permeabilización de 85 kilómetros de acequias además de la adquisición de equipamiento forestal (siete destoconadoras y un tractor) e informático.

Entrega de maquinaria a los municipios. Octubre del 2022. Foto: Gobierno de Mendoza.

El financiamiento a pesar de estar en dólares también estaba sujeto a actualizaciones y solo se podía utilizar para este fin. Mendoza solo debe responder por el 30% del total del crédito, mientras que el 70% lo costearía la Nación.

El proyecto integral, según el plan de ejecución que presentó en 2017 la provincia, tenía un tiempo estimado para su realización de 28 meses. Sin embargo, este plazo se dilató y recién el 15 de agosto se darán a conocer los resultados. Incluso, los otros puntos que incluía la propuesta también se realizaron en el último tiempo. Informe inicial de Unicipio.

Por ejemplo, no fue hasta octubre del 2022 que se hizo entrega a los municipios de las destoconadoras. La licitación se realizó en abril de ese mismo año y la empresa elegida por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza fue Biscayne Servicios SA. Según consta en la Resolución 27-SF-22, se autorizó el gasto de 406.500 dólares para la adjudicación de bienes y otros 302.000 dólares para servicios conexos.

Pero no todo fue de color de rosa, tras la entrega algunas de las máquinas presentaron inconvenientes como en el caso de Maipú. Eduardo Mezzabotta, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, aseguró que la destoconadora llegó con un problema y desde el municipio debieron afrontar los costosos arreglos. En tanto, desde Luján sumaron que la máquina que se entregó no contaba con todas las prestaciones que se necesitaban. Licitación para la compra de maquinaria.

En cuanto al cierre perimetral del vivero provincial, ubicado en Luján, desde la Secretaría de Ambiente explicaron que este no se realizó ya que es Nación quien administra el dinero que envía el BID y, tras la asunción de Alberto Fernández, el gasto no fue aprobado. “El PJ no aprobó el proyecto y por eso no se pudo ejecutar”, sintetizaron.

Finalmente, respecto a la permeabilización de 85 kilómetros de acequias, la cartera que comanda Humberto Mingorance se limitó a asegurar que se cumplió con el objetivo.

Un censo desfasado

“Una vez puesto en marcha el sistema, se podrá acceder a múltiples capas de información, que incluyen toda la red de riego, el mapa de acequias, el estado de la canopia o túnel de árboles urbanos y el estado de cada uno de los árboles que se encuentran en el territorio de los siete departamentos que conforman Unicipio”, explicaban desde el Ejecutivo a la hora de dar a conocer una de las metas que se establecieron en gestión ambiental.

Sin embargo, el interés por conocer el estado del arbolado público no es nuevo. En 2012, el exintendente de Capital, Víctor Fayad, daba a conocer los datos que se habían recolectado en la Ciudad. Este trabajo tuvo una duración de 14 meses y fue realizado por cinco personas que recorrieron el municipio. Allí se pudo conocer que este departamento contaba con 49.927 árboles. De este total, especie más utilizada era la Morera (con más de 19 mil ejemplares), seguida por el Fresno europeo, con poco más de 8.000. Además, se pudo conocer que, en ese momento, se disponía de 5 mil lugares aptos para plantar nueva vegetación.

Acto de inicio de tareas para el censo de arbolado público.

Cuando este proyecto se extendió a toda la provincia, durante los primeros meses, las organizaciones y municipios lo apoyaron, pero, poco a poco comenzaron a surgir algunas dudas al respecto de su eficacia. En tanto, desde el Ejecutivo se otorgaban novedades en cuanto a su desarrollo. En 2021, se indicó que el censo había alcanzado un porcentaje aproximado de avance del 65%. “Ya está listo el procesamiento de datos del relevamiento de los dos primeros municipios: Maipú y Godoy Cruz. Próximamente serán procesados los datos de Guaymallén, Las Heras y Lavalle, para culminar con Luján y Ciudad”, detallaban.

La premisa era que entre noviembre de 2020 y enero de 2021 se llevará adelante el relevamiento, según un cronograma “pre-establecido” por Ambiente. “Una vez recolectados los datos informáticos, se albergarán en una plataforma digital que estará a disposición de los municipios y de la Dirección de Recursos Naturales Renovables para que una vez capacitados, puedan gestionar el mantenimiento de los forestales”, explicaba Mingoranse.

A tres años del relevamiento poco se sabe al respecto de la información que fue recolectada, en cuanto a la metodología que se utilizó también existen preocupaciones ya que se realizó a través de imágenes captadas por medio de una cámara, las cuales luego fueron analizadas por un equipo de 12 técnicos capacitados en tecnología LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) y, finalmente, por un equipo de ingenieros agrónomos. Es decir, el relevamiento solo fue virtual y no se constató en el territorio.