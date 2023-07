Es ucraniana y dejó un insólito comentario sobre la Argentina

El miércoles pasado, los servicios del subte de la ciudad se vieron fuertemente afectados por un paro llevado a cabo por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). Ante esta situación, varios canales de televisión salieron a las calles para recoger las opiniones de los ciudadanos sobre la interrupción del sistema.

Durante las entrevistas a los transeúntes, un periodista tuvo un encuentro sorprendente con una mujer que se mostró reacia a hablar sobre el paro. Al ser consultada sobre la situación del subte, la mujer respondió que no sabía nada: "No sé, no sé. La verdad, no sé".

Debido a esto, el periodista continuó narrando la situación, le deseó una buena jornada y justo antes de que la mujer se retirara por completo, ella se acercó una vez más y pronunció unas palabras que llamaron la atención del entrevistador y de quienes vieron la nota: "Acá hay siempre quilombo en este país".

El video del momento:

Intrigado por sus declaraciones, el periodista indagó más y le preguntó de qué país era. La respuesta fue sorprendente y se hizo viral: "Ucrania". Un país que se encuentra en guerra desde febrero de 2022 y que ha generado una crisis humanitaria que se ha expandido por Europa.