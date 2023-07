Video viral: el mal momento que le hizo pasar el viento Zonda a unos mendocinos en un casamiento

Las fuertísimas ráfagas de viento Zonda que azotaron a la provincia durante la tarde del viernes 21 de julio dejaron momentos que se volvieron virales. Un casamiento que se desarrollaba en calle Perú sufrió las consecuencias del fenómeno que le complicó la vida a los mendocinos durante largas horas.

El músico Gonzalo Fernández publicó en sus redes sociales el antes y el después del particular momento y, en diálogo con MDZ, aseguró que afortunadamente "no pasó nada grave".

"La gente recién terminaba de comer cuando ocurrió esto", relató el artista, quien luego continuó: "Me cuelgo la guitarra para empezar a cantar y en un segundo se voló la carpa. Me olía que podía pasar algo porque ya se estaba moviendo mucho, pero uno nunca se imagina esas cosas. Los fierros volaron para todos lados. Podría haber pasado algo muy grave pero gracias a Dios no pasó nada".

"La carpa voló toda para el otro lado, donde estaba el techo macizo. Fue un susto grande para todos los que estábamos ahí", agregó Fernández. La fiesta luego continuó y la situación será una anécdota.

Gonzalo grabó uno de los tradicionales videos que se suben a Instagram con el antes y el después. Su idea era mostrar los preparativos y luego el show, que se anticipaba como muy bueno. "Acá estamos, alta fiesta. Hermoso casamiento, que se viene en un ratito. ¡Tremendo, eh!", dice en la primera parte del video antes de la transición. La segunda parte es insólita: "Bueno, decí que no pasó nada", comenta mientras al mismo tiempo se escuchan voces de fondo.

Distintas situaciones se viralizaron en Mendoza y recorren las redes sociales y medios nacionales, como la voladura de la carpa del Circo Atlas, donde el Zonda originó severos destrozos.