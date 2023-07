El team invierno, los memes de Julio y algunos hashtags desordenados

Yo soy del #TeamInvierno, y mi lógica es tan simple que no merece ni ser discutida- remató el pibe, ante la mirada atónita de su interlocutora, que azorada observaba al medio vaso de cerveza que le quedaba, como midiendo cuantas frases estúpidas más debería soportar si es que pretendía quedarse al menos el tiempo mínimo necesario para no desperdiciar ni las papas fritas ni el líquido que burbujeaba frente a ella.

Discutible, lo que se dice discutible, es cualquier tema –respondió la mujer mientras le zampaba un nuevo sobrecito de kétchup a las papas –el invierno te gustará si es que tenés con qué abrigarte, que si no, te vas a tener que convertir al #TeamVerano a la fuerza.

Claro que tengo abrigo y tengo internet, y un buen celular, ¿de qué estamos hablando? Ella estampó el sobrecito de kétchup vacío sobre la mesa, salpicando quizá sin querer al vaso de su interlocutor, mientras sus ojos chispeaban indignación:

Yo soy del #TeamInvierno.

Estás proponiendo una simplificación tuitera de la vida, escapando a las posibilidades de al menos la mitad de las personas que habitamos en este país; así es que calmate con eso de declarar verdades estúpidas solo válidas para un cabeza de termo como vos. La cita en el bar de la esquina había arrancado hacía menos de una hora, producto de un whatsappeo previo entre las partes, endiabladamente generado por un tuit que, ayer nomás, a ella le había parecido muy ingenioso. Pero ahora, teniendo que soportar al tipo ese por más de doscientos ochenta caracteres, la decisión apresurada de pasarle su contacto le parecía una de las

más erróneas de las que había tomado en los últimos tiempos.

La cerveza se calentaba, las papas se enfriaban, y la conversación derrapaba también hacia la temperatura ambiente: demasiado cálida como para dar el brazo a torcer, pero entrando a una zona fría que acortaba los futuros, por más circunstanciales que se los hubieran imaginado antes de conocerse en persona. La charla había comenzado con ambas partes tanteando el ambiente, compartiendo infinidad de memes de Julio Iglesias declarando que Julio ya llegó, que Julio estaba frío, y así hasta el hartazgo,

en una catarata de comentarios que se repiten año a año, en los que el ingenio da paso a la obviedad en más de un caso.

Pero ya el tema de los memes de Julio estaba caducado, y el hecho de que cada uno de los dos prefería una estación distinta del año, estaba generando una grieta maravillosamente amplia entre ambos, demostrando quizá que somos así nomás, impulsivos y

necesitados de discusiones, por más irrelevantes que sean. Bueno, el otoño te lo aguanto –declaró el hombre, intentando acercar posiciones estacionales, ya que la mujer le parecía lo suficientemente atractiva como para entregar unos diez grados centígrados, si es que eso le facilitaba una segunda juntada –pero el verano es insoportable, todo pegajoso, no hay forma de aguantarlo si no estás debajo de un aire acondicionado… y eso es un lujo que esa mitad del país de la que hablás tampoco puede darse, ¿o me equivoco?

Tres meses de frio.

Ella olió la entrega de su contrincante, porque el tipo ese era ya un contrincante, y ante el retroceso de tres meses que él le proponía, en vez de avanzar a su encuentro, se retiró, indolentemente, ella también un trimestre para atrás desde su veraniega posición original: -Si no aguanto al calor intenso, prefiero la primavera. La vida comienza, se llena de pajaritos, las plantas florecen, y su mismo nombre lo indica: “Prima Vera” es el primer verano…

La frase había sido lanzada sin previo googleo, por lo que eso de que la primavera era el primer verano, más allá de que fuera correcto o tan solo una pavada más de las tantas que se discutían, solo servía para volver a agrietar la charla. -Pará un poco, che –declaró con honestidad el joven –recién nos conocemos, no podemos estarnos peleando por todo. ¿Qué te parece si cambiamos de tema?

-Dale…

-¿A quién vas a votar?

-¡Mozo!¡La cuenta!