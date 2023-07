Vacaciones de invierno: la actividades para realizar en alta montaña y sus precios

Gran parte del país está disfrutando de las vacaciones de invierno, y Mendoza es uno de los sitios turísticos más seductores de Argentina, por sus bodegas, sus actividades y sus paisajes de montaña, entre otros motivos.

Justamente, la Cordillera de Los Andes es un imán para gente de otras partes del país y del mundo, y por ese motivo, comerciantes de los sitios aledaños a alta montaña ofrecen un abanico de posibilidades a la hora de disfrutar de los paisajes y la nieve.

En este lugar de Potrerillos, se alquilan bicicletas y se venden diferentes excursiones para disfrutar de alta montaña.

MDZ dialogó con Claudio Real, que trabaja vendiendo excursiones en Potrerillos desde el año 2.006, y que comentó como funciona el negocio ahora en invierno: “Nosotros, ahora en invierno, nos dedicamos a full con el servicio de equipos de nieve para ir a jugar a alta montaña, y cuando el clima acompañe con nevadas en el lugar, lo hagan acá cerca, en la zona de Vallecitos y que sigan a la zona de Vallecitos cuando el clima lo tiene dispuesto con la nieve para la gente”.

El vendedor le confesó a este medio sentirse asombrado por la cantidad de turistas brasileros que ha visto este año y que antes no se detectaban, sin contar a la cantidad de viajeros provenientes de diferentes provincias como Córdoba, Misiones y Salta, por nombrar algunas, que aprovechan el receso invernal para conocer o visitar nuevamente Mendoza.

En la postal, podemos ver a un turista probándose el equipo para ir a jugar a la nieve.

El temporal de ayer en alta montaña impidió a los turistas tener la posibilidad de disfrutar de la nieve. “Recién un solo día se ha podido ir a la nieve, que fue el martes. Hoy ya volvieron a cerrar, y por eso ves tanta gente acá dando vueltas que si no no tienen qué hacer y con la cara un poco larga por no haber podido llegar a vivir esa experiencia”, comentó Real.

Por otro lado, Claudio comparó la realidad para los comerciantes del turismo de la zona este año con respecto al año pasado, y aseguró que ahora hay mucho movimiento por las vacaciones de invierno, pero con respecto a lo que ocurrió en el 2.022, explica que viene siendo un año malo, ya que el invierno pasado, mucha gente aprovechaba el programa PreViaje y venía a visitar Mendoza.

Valores y precios para realizar excursiones en alta montaña

En Potrerillos, hay diferentes paquetes de equipos para la nieve en donde su valor comienza en los 6.000 pesos diarios e incluye un enterito y unas botas. Luego, se ofrece una excursión a alta montaña, que consiste en recorrer toda la ruta 7, haciendo una parada en los diferentes puntos turísticos hasta llegar al Paso Internacional Cristo Redentor, y esa tiene un valor de $ 14.900 por persona.

Las botas son indispensable para disfrutar de la nieve.

Para quienes ya estén cansados de visitar alta montaña, situación que, según el comerciante, ocurre al tercer o cuarto día, hay opciones como el alquiler de bicicletas, y una actividad muy linda para los chicos más pequeños es la visita a un parque aventura, y dichos servicios cuestan entre 3.000 y 5.000 pesos por persona.

Uspallata es otro de los grandes sitios turísticos de Mendoza, y allí también se venden excursiones a alta montaña, y actividades como travesía minera, escalada y tirolesa. Rocío, una de las comerciantes de paquetes turísticos, comentó que la excursión a alta montaña cuesta $ 9.600 por persona. Si de aventuras se trata, la escalada y tirolesa tiene un precio de 9.000 pesos, al igual que la travesía minera.

Muchos turistas contrataban excursiones en Uspallata.

Los turistas están disfrutando de las vacaciones de invierno, y Mendoza es uno de los sitios más elegidos por los viajeros de Argentina y del mundo. Alta montaña y alrededores los reciben con los brazos abiertos, y los esperan con una serie de experiencias inolvidables para realizar.