La pesadilla de los créditos UVA: "No podía suponer que esto iba a suceder"

El Juzgado Federal de Mendoza dictaminó un histórico fallo en favor de una mujer damnificada por la toma de créditos UVA. Se trata de Eliana Irene Yañez, quien en noviembre del 2017 solicitó $2.400.000 a pagar en 360 meses, pero que se terminaron transformando en más de $18 millones. Pero Eliana no se quedó de brazos cruzados: demandó al banco y la justicia falló a su favor, tal como contó en una entrevista para MDZ Radio.

En Según Cómo lo Mires, Eliana recordó que llegó a tener hasta cuatro trabajos para poder pagar la cuota del crédito: “Soy médica y tengo un trabajo a la mañana en Tribunales de Familia y un título que me habilita a tener otros trabajos. Iba tomando trabajos, adaptándome a los horarios”.

Eliana había podido acceder a un departamento del IPV en Las Heras, pero le “quedó chico” y por eso lo vendió con la idea de comprarse una casa. “El crédito salió en noviembre del 2017, era de $2.400.000. Al 31 de diciembre de 2022 yo debía $18.800.000”, detalló. “La cuota era de $6mil, $7mil pesos con el crédito. Me sumaban el 35% del sueldo del co-deudor y del mío, la a septiembre de 2021 llegó a ser de $65.000, más del 50% de mis ingresos”, relató.

“Cuando esto se disparó fui al banco a plantear que el co-deudor, que es mi mamá, no vivía conmigo. Pedí que me pusieran solo el 35% de mis ingresos. Como fracasó esa instancia, litigué primero con la precautoria y además iniciamos la demanda en Defensa al Consumidor contra el Banco Nación para readecuar el contrato”, señaló. Y aclaró: “No quería no pagar. Quiero pagar mi casa, pero no me daban los números ni la vida”.

“Lo que hay que esperar, ahora con la sentencia, es el trabajo del perito contable porque la sentencia indica que se retrotrae la deuda a agosto del 2019. De los $2.400.000 que yo pedí, a agosto del 2019 yo debía $2.900.000; todo lo que he pagado hasta el momento se supone que va a capital, pero hay que hacer el traslado de los UVA, validar cuánto de todo lo que he pagado de los UVA pasarlo a Coeficiente de Variación Salarial. Estoy esperando que me digan cuánto es lo que he pagado, cuánto es lo que debo y cómo se va a seguir pagando, porque las cuotas se mantienen el tiempo del crédito”, indicó.

“Tenía una buena experiencia con el departamento que pagué en el IPV, no podía suponer que esto iba a suceder, que el sueño se convertía en una pesadilla. No dormía, tenía que seguir sosteniendo una familia”, lamentó y aconsejó “que se animen a litigar, no podemos esperar a que los políticos nos solucionen los problemas, no lo van a hacer. Muchos tienen miedo porque han dejado de pagar, porque están en mora, porque no tienen dinero para pagarle al abogado. No tengan miedo, litiguen”, cerró.