"Cortes gratis": la iniciativa de un peluquero para quienes más lo necesitan

La iniciativa de un peluquero marplatense por ayudar a personas en situación de calle se hizo viral y recibió elogios de internautas argentinos y del exterior, que celebraron su ofrecimiento de "cortes gratis" para aquellos que no pueden pagarlos.

Gente que duerme en la calle, limpiavidrios y cuidacoches, fueron los primeros en sumarse a estos cortes y agradecerle -a veces hasta con lágrimas en los ojos- el gesto altruista del profesional.

Se trata de Nelson, un experimentado peluquero, que atiende el local "Pro Hair", de Lamadrid 2259 -ubicado a metros de la rambla-, y donde recibe a diario personas que se enteran de la iniciativa.

"Un hombre pasó juntando cartones, entró al local y preguntó si me sobraba alguno, entonces le dije 'sí, pero antes vení que te corto el pelo'", reveló el creador la iniciativa, en diálogo con MDZ. "La gente es muy prejuiciosa, muchos comerciantes ni le abren la puerta al que va a pedirle una ayuda. Esto fue lo que se me ocurrió a mí. No soy el primero que lo hace y ojalá que se extienda", agregó.

La temática que sobresale en esas charlas con sus nuevos clientes es la imposibilidad de muchos para conseguir trabajo. "Yo hablo con ellos, si puedo les compro comida o algo para que se lleven y les doy un par de tips para que estén prolijos a la hora de ir a pedir trabajo", destacó.

La peluquería ubicada a metros de la rambla marplatense - Foto: Pro Hair

La forma en que nos presentamos es fundamental, especialmente al buscar trabajo. Nelson entiende esto y se esfuerza por garantizar que las personas se vayan de su peluquería con una apariencia impecable y una sonrisa en el rostro.

"Mi idea es ayudar a la gente que realmente lo necesita", evaluó el comerciante que reconoce que algunos meses termina "muy ajustado" con sus gastos pero que no desistirá "jamás" con su iniciativa. "Vengo de una familia muy humilde que me enseñó que todo en la vida no es plata", valoró.

Recientemente le hizo un corte a un hombre que hacía dos años no se lo cortaba. La atención no se limita solo al corte, sino que se lava la cabeza antes y después "como en los cortes pagos".

La esposa del peluquero, quien realiza cortes femeninos, también atendió a mujeres cartoneras y sus hijas con la misma modalidad solidaria.

El aviso no solo se extendió en redes sociales, sino también entre refugios marplatenses, como el Parador Las Américas, donde pernoctan a diario decenas de indigentes.

Cabe remarcar que el último censo informó que en Mar del Plata hay 127 personas en situación de calle, mientras que el gobierno municipal relevó a 121 en sus preparativos de emergencia para el Operativo Frío, durante abril, entre los cuales 16 son mujeres y el resto son hombres. "Para mí son muchos más; hay mucha gente en la calle sin ayuda, sin un plato de comida ni abrigo", contrastó Nelson.

Para el próximo día del niño habrá otro evento solidario de la peluquería junto a la banda "LA BLK" donde se juntarán donaciones.