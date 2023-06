Vive con dolor, necesita un tratamiento en los Estados Unidos, pero le negaron la Visa

La operaron diez veces, viajó a Suiza y a Alemania, pero desde septiembre de 2018 Florencia Genovart, una sanjuanina de 28 años, no sabe qué es pasar al menos una hora del día sin dolor ni sufrimiento. Ella es bailarina y tiene diagnosticadas tres raras enfermedades que la atacan especialmente en la zona pélvica con distintos síntomas muy agresivos por los que tiene que tomar fuertes calmantes como morfina. Después del contacto con una médica de los Estados Unidos apareció la posibilidad de hacer un tratamiento allá y someterse a otra cirugía que le permitiría recuperar la vida que tenía antes de este presente, pero le negaron la Visa y necesita juntar dinero para poder costear los gastos.



Intentó hacer el trámite consular dos veces, pero en ninguna tuvo éxito. La primera vez, el 18 de mayo, se la denegaron, no pudo mostrar su historia clínica y le dieron un papel con el rechazo; luego sacó un segundo turno que le fue otorgado para marzo del 2024 por lo que pidió se lo adelanten de acuerdo a las circunstancias, sin embargo hoy recibió un mail con la negativa a su solicitud en el que le dicen desde el Consulado de Estados Unidos en Buenos Aires que "el oficial consular determinó que no califica para el adelanto de cita por no tratarse de una emergencia de carácter crítico bajo los criterios consulares autorizados en este momento".

"Tenía una vida saludable hasta septiembre de 2018. Era bailarina, me quedó la tesis para recibirme de geóloga, soy maquilladora, asesora de imagen y tengo muchas ganas de vivir", le dijo Florencia a MDZ y repasó su historia desde septiembre de 2018 cuando su tormento comenzó: "De la nada, la panza se me inflamó, sentí una puntada muy fuerte y empecé a sangrar. Ahí mi vida se convirtió en un infierno".

Angustiada, la bailarina explicó que le cuesta resumir por lo mucho que ha pasado, pero fue sometida a diez intervenciones quirúrgicas y múltiples tratamientos. En el medio hubo complicaciones, pruebas experimentales y consecuencias que le dejaron en su organismo graves secuelas.

"En el 2020 me colocaron botox en el útero, eso me paralizó la vejiga y el intestino. Estuve un año sin poder orinar, con cateterismo intermitente. Siempre todas las cirugías tuvieron una complicación. Esa, además, hizo un desgarro en la vagina y me tuvieron que operar de nuevo. Quizá fueron diez cirugías en vano porque nada curó el dolor", señaló Florencia.

Ella tiene endometriosis profunda, el síndrome de May Thurnery y el "síndrome del Cascanueces" (nutcracker sryndrome en inglés). Después de recorrer cientos de profesionales y distintas terapias para encontrar un tratamiento se contactó con una médica en los Estados Unidos, tuvo una entrevista virtual y debe viajar a ese país para asistir a una consulta presencial y evaluar la posibilidad de someterse a la cirugía número 11 de su vida, pero está en Buenos Aires a la espera de la Visa que le fue rechazada y hace una rifa para recaudar dinero.

El presente de Florencia es duro, pero no pierde la esperanza. "Me siento pésimo, todo se ha complicado, es un infierno vivir con dolor las 24 horas", dijo Florencia.

Vivir con dolor es, según ella, no poder dormir, desvelarse, ver el amanecer todos los días, no encontrar posición en la cama y necesitar constantemente de medicación a la vez que nuevas enfermedades y lesiones aparecen. Pese a todo esto, Florencia aseguró: "No sé cómo, pero todos los días me levanto y me digo que voy a sanar, a estar bien. No sé de dónde, pero saco voluntad y me digo que voy a poder".

Cómo ayudar a Florencia

A través de su cuenta de Instagram, Florencia contesta mensajes, da información sobre lo que le pasa y comunica los canales disponibles para recibir donaciones o vender los números que tiene disponibles para el sorteo.