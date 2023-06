Tras el incendio del Persa, reubicaron a los feriantes: a dónde los trasladaron

Durante los primeros días de febrero, el fuego abrió paso entre los pasillos de una de las ferias persas ubicadas en calle Godoy Cruz y General Paz y provocó que se incendiara por completo, extendiéndose las llamas incluso hasta los comercios colindantes. Durante meses, los feriantes que perdieron absolutamente todos sus productos trabajaron en la vereda. Ahora, informaron que al menos entre 15 y 25 fueron trasladados a un nuevo centro.

Este nuevo centro lleva el nombre de "Callejón Alameda". Está ubicado en calle San Martín, entre Barcala y Godoy Cruz. En total fueron 80 comerciantes quienes sufrieron las pérdidas tras el incendio y por el momento varios de ellos han sido trasladados, los demás, esperan por poder volver a trabajar con normalidad.

Uno de los feriantes explicó a MDZ que ya se encuentran trabajando en el Callejón Alameda desde el viernes pasado, que fue la inauguración del lugar. Mientras que otros comerciantes aún aguardan por el traslado en la vereda del persa incendiado. Entienden que son entre 20 y 30 los comerciantes que aún no son reubicados.

Las imágenes del Persa tras el incendio.

Al momento del incendio en El Gigante y en la Feria Persa Mendoza, los comerciantes decidieron sacar todo a la vereda hasta que llegue la ayuda del Municipio de Ciudad. También fue una medida para seguir vendiendo y trabajando ya que en el siniestro habían perdido algunas ganancias y por supuesto, productos.

"La Ciudad ya cuenta con un nuevo espacio comercial en la Alameda. Con 25 locales y un formato innovador, abrió “Callejón Alameda”, generando más empleo y aportando al crecimiento de nuestro histórico Paseo", comentó Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza.

uD83DuDCAAuD83CuDFFB La @ciudaddemendoza ya cuenta con un nuevo espacio comercial en la Alameda.

Con 25 locales y un formato innovador, abrió “Callejón Alameda”, generando más empleo y aportando al crecimiento de nuestro histórico Paseo. #SigamosHaciendoJuntos pic.twitter.com/5ojwfHn6Wt — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) June 2, 2023

En la recorrida del Callejón Alameda se puede ver que ya hay feriantes que trabajan con normalidad tras el incendio y hay otros locales que aún no son utilizados. Desde el Persa confiaron en que pronto esos locales serán ocupados por aquellos que aún siguen en las veredas con sus mantas tratando de vender algo para poder incrementar algún ingreso. Sin embargo, no hay una fecha puntual aún de traslado total.

Sobre el retorno al trabajo en un local, la mayoría de los feriantes se mostraron felices por volver a hacerlo de esa manera y no en las veredas de las calles de Ciudad. "Estoy muy feliz, hace dos días ya que estamos acá trabajando nuevamente y es como un nuevo comienzo, ojalá pronto todos puedan estar de vuelta y estoy agradecida a volver a empezar. No hay como tener nuevamente el local, me tocó perder todo en el incendio y acá estamos de nuevo", cerró diciendo una feriante a MDZ.