Qué es la "generación de cristal" que criticó la periodista María Julia Oliván

Según la periodista María Julia Oliván "hay una generación a la que se le muere el gato y deja de trabajar". Le llaman "generación de cristal" y la denominación refiere a la fragilidad emocional con la que se enfrentan a las situaciones de la vida y su alto nivel de vulnerabilidad psicológica y social.

"Lo que sí me asusta horrores es cómo se destruyó la cultura del trabajo, del progreso, del estudio, del interés. El otro día publiqué en Linkedin un aviso para conseguir redactores y puse en la descripción -me parece que estoy un poco tocada, pero que no estoy medicada, que ya quedé así- que no sea o se autoperciba de la generación de cristal", dijo Oliván -broma sobre salud mental de por medio-.

"Hay una generación como que se le muere el gato y deja de trabajar. Es como tengo que renunciar porque estoy muy mal y a mí eso me impresiona. No puedo creer, que, bueno, es asi, es el mundo, no en la Argentina, pero es muy difícil convocar el interés de talento de jóvenes", agregó la periodista.

El término "generación de cristal" fue acuñado por la filósofa española Montserrat Nebrera para referirse a los jóvenes nacidos a partir de 1995. La acepción, entre otras características propias del contexto, refiere a la tendencia a deprimirse o tener dificultades de gestión emocional frente a una sociedad de cambios, hiperconectada, globalizada y atravesada por lógicas capitalistas en una economía de constante crisis mundial.

Todo esto está dentro de los límites de la salud mental y, según la Organización Mundial de la Salud, "en los últimos años se ha reconocido de forma creciente su importante papel para el logro de los objetivos mundiales de desarrollo", "la depresión es una de las principales causas de discapacidad, el suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años de edad y las personas con trastornos de salud mental graves mueren de forma prematura debido a enfermedades físicas prevenibles".

Además, "no obstante los progresos realizados en algunos países, las personas con trastornos de salud mental suelen sufrir graves violaciones de los derechos humanos, discriminación y estigmatización" y aunque muchos trastornos pueden tratarse, se necesita atención, cobertura y mayores inversiones para alcanzar estándares de concientización que tiren abajo la estigmatización, los sesgos y los prejuicios.

