Día mundial del medio ambiente: ¿estás en el ambiente…?

Así nos dispone a creer el libro del Génesis: ‘El hombre fue creado a imagen de Dios’, y también: ‘Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza’”.

“Da la impresión que aquello que los efectos naturales o la experiencia sensata nos ponen ante los ojos, o lo que se deduce de una demostración convincente, no debe en modo alguno ponerse en duda con citas de la Escritura donde las palabras tengan una

forma distinta, ya que no todos los dichos de la Escritura están sujetos a obligaciones tan estrictas como lo están los efectos de la naturaleza”.

(Así escribe Galileo en su carta del 21 de diciembre de 1613 a Benedetto Castelli)

Creer da un saber.

Y nos excede porque nos anticipa. ¡Cuánto tardamos en acceder científicamente a lo que ya accedíamos al creer…!

La ciencia necesita causar la técnica. ¿Qué puedo conocer? También es… ¿Qué puedo creer? Cómo creemos es cómo cuidamos el medio ambiente y mucho más… el derecho del feto o del embrión tiene que ceder ante el derecho a la libertad individual. ¿Y cuánto se sacrifica el medio ambiente en razón de la libertad individual?

“Inquietantes, son las posibilidades de automanipulación que el hombre ha conseguido. Ha logrado sondear los entresijos más recónditos del ser, ha descifrado los códigos más profundos del ser humano y ahora es capaz, por así decir, de “construir”

por sí mismo al hombre que, de ese modo, no viene al mundo como don del Creador, sino como producto de una manipulación humana; un producto que, en consecuencia, puede ser seleccionado según las exigencias que nosotros mismos fijamos. Desde esa perspectiva, sobre ese hombre ya no brilla el esplendor de ser imagen de dios, que es lo que le confiere su dignidad y su inviolabilidad, sino sólo el poder de las capacidades humanas. El hombre ya no es otra cosa que imagen del hombre. Pero, ¿de qué hombre?

Por otro lado, a eso hay que añadir los enormes problemas planetarios: la desigualdad en el reparto de los bienes de la tierra, la invadente pobreza, más aún, el empobrecimiento y la explotación de la tierra y de sus recursos naturales, el hambre, las

enfermedades que amenazan al mundo entero, el choque de las culturas”. El cristiano en la crisis de Europa

Joseph Ratzinger.

El partidismo nos parte.

¿A qué se prestan los valores?

El medio ambiente grita:

¡El hombre es una amenaza para sí mismo!

¿Quién hace “el cálculo de sus consecuencias”?

La nostalgia no alcanza.

