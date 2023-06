El video viral de un padre indignado por los paros y un calendario que muestra la tragedia educativa

"En Bahía Blanca las escuelas cerradas dos días a la semana desde principio de año por paros de ATE", denuncia alguien en Twitter con la esperanza de que el mensaje llegue a oídos de las autoridades provinciales y nacionales y estas tomen cartas en el asunto. Mientras tanto, los padres proponen estrategias para que sus hijos dejen de perder días de clase y la escuela pública no sea sinónimo de pérdida de oportunidades.

Los últimos paros docentes, en apoyo a los jujeños que se manifestaron contra la represión del Gobierno, fueron la gota que rebalsó el vaso. Desde la Red de Padres Organizados lanzaron un duro reclamo a la titular de la Defensoría de los derechos de niños, niñas y adolescentes exigiendo que active medidas para garantizar que los chicos puedan asistir a la escuela y que se garantice su derecho a la educación.

La madre de un alumno de Bahía Blanca armó un calendario en el que se ven los paros que ATE y SUTEBA realizaron desde el inicio de clases, en marzo. El organismo que nuclea a los trabajadores del Estado realizó 12 paros, mientras que el sindicato docente realizó 7, según el cronograma armado por una madre al que otros padres de la localidad respondieron que fueron aún más los días que los chicos no tuvieron clases por medidas de fuerza.

twitter.com/gauchodelcanton

La medida no es aislada. Ya en marzo, Padres organizados de la Provincia de Buenos Aires lanzaron una iniciativa para que los padres de los distintos distritos puedan registrar los días de clases que pierden sus hijos por diversos motivos, entre los que se incluyen paros, cortes de luz, agua y otros inconvenientes que ocasionan cierre de escuelas y consecuente pérdida de días de clase.

La información sirve como relevamiento para saber en qué medida se está cumpliendo o no el calendario escolar que debería alcanzar los 190 días de clases a lo largo del ciclo lectivo. El relevamiento arroja dos datos alarmantes. Por un lado, a pesar de que está transcurriendo la 18° semana desde el inicio de clases, los alumnos de la provincia de Buenos Aires sólo tuvieron 5 semanas completas de clase.

El segundo dato -conocido por toda la comunidad docente- es que "la semana de 5 días es una excepción". A los feriados y jornadas institucionales se suman los paros, los días perdidos por cuestiones de infraestructura y el ausentismo docente.

El discurso de un padre enfurecido por los paros se hizo viral

En Bahía Blanca, el paro de auxiliares docentes afiliados a ATE derivó en un reclamo de padres dispuestos a llevar a cabo la limpieza de las escuelas a fin de que sus hijos puedan tener clases. Las autoridades de la Escuela N.º 39 impidieron a los padres llevar a cabo la limpieza de la escuela, señalando que la institución quedaba expuesta en caso de que hubiera algún inconveniente. Y desde ATE apoyaron esta moción.

A raíz de esto, padres de diversas escuelas del distrito se movilizaron al Consejo Escolar y presentaron un petitorio exigiendo autorización para realizar tareas e higiene en las instituciones. Luego de que Lorena Mishevitch, presidenta del Consejo Escolar de Bahía Blanca, dijera que eso no es competencia del organismo, una madre explicó que los miembros de las cooperadoras sí están autorizados a realizar trabajos dentro de las escuelas.

"Mi hijo quiere estudiar aeronáutica. ¿Qué clase de técnico va a ser?", se pregunta un padre indignado al inicio de un video que se hizo viral, "Primero la pandemia, después la casa, ahora todos los paros. ¿Y el año que viene? El director de la escuela me dijo: '¿Pensás que no va a haber paro con un cambio de gobierno?' Hoy peronistas, mañana radicales. ¿No pueden tomar otro tipo de medidas de fuerza?", pregunta el padre en el video que se hizo viral.

Su discurso, claro y contundente, representa a muchos padres de diversos distritos preocupados por el hecho de que por múltiples razones tener clases sea una excepción y no una norma para millones de alumnos de todo el país. "Hice una propuesta", sigue diciendo y agrega: "¿Por qué no nos convocan y vamos todos nosotros a acompañar a los trabajadores de ATE a la plaza sin cortar ninguna calle, sin ninguna bandería política? Y los que no podemos ir ponemos un peso para que compren un trapo de piso".

El discurso sigue. El padre está preocupado por la educación de su hijo y por el modo en que este tipo de medidas atenta contra la educación y tiende a alimentar la desiggualdad. "Pero no sé c... tanto en mis hijos, Tuve que sacar a mis hijos de la Escuela 6 porque cada vez que iba y le preguntaba a la maestra me decía 'Porque hacemos actividad en clase'. 'Todes', me ponía. Igualdad no es hablar con e o con X", dice justo antes de que el auditorio, integrado por padres preocupados por la educación de sus hijos, tape su voz con un fuerte aplauso.

"Estoy pagando la Inmaculada para que mi hijo de la primaria vaya a la escuela. No estoy pagando para que tenga cuatro años sino para que tenga clases. Soy un trabajador… Si nosotros no trabajamos, no cobramos. Pero los empleados estatales hacen lo que quieren ´porque nadie los puede echar… Esto no puede seguir porque están matando la educación pública", concluyó contundente.