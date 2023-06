La grave denuncia del gobierno correntino que involucra a una fuerza de seguridad paraguaya

El Gobierno de Corrientes denunció un operativo de la Prefectura del Paraguay en la costa argentina del río Paraná. El gobernador Gustavo Valdés apuntó contra la Casa Rosada y reclamó: "Mientras Nación piensa en las elecciones, avanzan sobre nuestra soberanía".

Oscar Alberto Silva, guía de pesca correntino, explicó lo sucedido este domingo ante la prensa local: “Nos pidieron el rol de navegación, que no era necesario y nos querían llevar a la costa paraguaya para multarnos”. Según él, se encontraban pescando con señuelo en la zona argentina del Paraná, cuando la embarcación de bandera paraguaya comenzó a seguirlos en la zona de Punta Ñaró, en el departamento de Ituzaingó.

En el contacto con los efectivos paraguayos, que cruzaron la frontera, Silva explicó que “uno de ellos saltó a mi embarcación y me obligaba a ir a Paraguay, pero nosotros fuimos a la costa argentina y ellos nos siguieron" y afirmó que “están acostumbrados a hacer eso, lo que pasa es que nadie los denuncia”. Además remarcó: "No sé si se adueñaron de nuestras aguas o los políticos se las regalaron, pero es una pelea que se da siempre, pasa que no se denuncia por miedo a represalias”.

Prefectura Naval Argentina explicó que los tripulantes de la embarcación pesquera explicaron: “Estábamos en aguas argentinas, Paraguay no puede venir a pedir documentación en nuestro territorio”. Silva contó también que los efectivos paraguayos “son maleducados, prepotentes, te quieren llevar a la fuerza y sacarte coimas” y que el efectivo que los abordó "intentó dos veces sacar su arma, pero no lo hizo”.

La crítica del gobernador al Ejecutivo nacional

El gobernador de la provincia, anoticiado del hecho, habló con la prensa correntina y declaró que van a "poner el caso como denuncia en Canillera argentina". Además, Gustavo Valdés, señaló que convocó a los senadores por Corrientes para que se visualice el problema en el Poder Legislativo.

Ante el incidente de pescadores correntinos con fuerzas armadas de #Paraguay en aguas fronterizas en zona de Punta Ñaró, frente a #Ituzaingó, presentamos formalmente nuestra denuncia ante el Gobierno nacional para que @CancilleriaARG interceda en pos de garantizar los derechos… pic.twitter.com/TSfWufMASF — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) June 26, 2023

“Nadie puede ir 40 o 50 km a pedir la navegación del río Paraná en su soberanía, nosotros no podemos pedir permiso para circular libremente en la jurisdicción de país, somos argentinos. Necesitamos que el Gobierno Nacional se despierte, que venga y miren porque ya es reiterada la problemática que se está comenzando a dar ahora”, sentenció Valdés.

Además, el gobernador remarcó: “Si nosotros no visualizamos qué pasa con la soberanía argentina en el norte es difícil que después estemos reclamando por Malvinas o estemos reclamando por los hielos continentales, o estemos reclamando por el sur de la Argentina cuando nosotros vemos que tenemos una problemática marcada en el norte argentino".

La frontera Argentina-Paraguay

Después de la Guerra de la Triple Alianza, que terminó en 1870 con la rendición del dictador Francisco Solano López, Argentina y Paraguay firmaron el Tratado Machaín-Irigoyen que redefinió lo límites entre ambos países. Luego, se firmó también el Tratado Arbo-Cantilo en 1939, como acuerdo complementario sobre la definición de la frontera.

Además del río Pilcomayo, frontera entre Formosa y Paraguay, se incluye también la frontera marcada por el río Paraná, entre Corrientes y Misiones con el país del norte. Según explica el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, esta frontera "en este tramo se tienen 541 islas que están con su soberanía adjudicada (256 Paraguayas y 285 Argentinas), pero ninguno esta demarcado, es decir no tienen hitos".

A pesar de ello, las fuerzas de Seguridad de una nación no pueden operar dentro del territorio de otras. Aunque el conflicto permanente es en medio de las aguas que dividen a ambos países, este caso toma relevancia ya que los oficiales paraguayos llegaron a la costa nacional en busca de los presuntos infractores. El hecho es, según las apreciaciones de Valdés, una violación deliberada de la soberanía argentina, lo que significaría que Cancillería debería trabajar con el Gobierno del Paraguay para encontrar una solución y marcar definitivamente la frontera en las aguas compartidas entre ambos países.