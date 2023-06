El motivo por el que Tini Stoessel rompió en llanto en Barcelona

"Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza", dijo Tini Stoessel en el medio del primer recital que dio en Barcelona en el marco de su gira por España. Este es el primer tour que la cantante realiza por la península ibérica en su nueva etapa, distanciada del personaje de Violetta con el que Disney la catapultó a la fama internacional.

Durante su show en Barcelona, la cantante se emocionó al hablar públicamente de sus problemas de salud mental. "Poder estar acá es un gran logro y, en gran parte, también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan", expresó la artista que ya había hablado de sus ataques de pánico en una entrevista con un medio español.

"Desde la pandemia toqué fondo y ahora voy día a día", sentenció la argentina entrevistada por El País. Reconoció que su cuerpo le exigió un cambio cuando empezó a tener ataques de pánico. "Son temas de los que nunca había hablado y no había sanado", reflexionó.

Tini Stoessel no es la primera artista que habla de sus problemas de salud mental. Celebrities como Ariana Grande, Billie Eilish y Selena Gomez -quien también ha reconocido padecer ataques de pánico- la precedieron en ese camino. También Alejandro Sanz y Karina la Princesita han hablado de estos temas recientemente. Otra artista que ha hablado de su salud mental en el último tiempo fue Miley Cyrus, que debió cancelar una gira por la soledad que ello implica.

Por qué es importante que Tini Stoessel hable de su salud mental

Unos días antes del recital, Tini Stoessel ya había hablado de cómo el amor de su público la había ayudado a salir. "Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme, y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta", había explicado entonces.

La artista decidió hablar de esto para "que mucha gente pueda sentir que no está sola, que no está loca, que todos podemos pasar por algo así y salir fortalecidos". Así, aparte de sumarse a la lista -creciente- de artistas que reconocen tener problemas de salud mental, Tini Stoessel está haciendo un bien a quienes, como ella, padecen ataques de pánico. Según el psicólogo Alejandro Viedma, al hablar de estos temas los artistas permiten "que muchas personas puedan verse reflejadas en ese espejo ya no tan lejano".

En este sentido, expresa Viedma, "Esos referentes masivos que son ejemplo en algunos aspectos para tantos, generan que se ponga el foco en cuestiones comunes y humanas y encontrar a otros que sienten de manera similar a uno ya es tranquilizador". Esto resulta positivo ya que "cuando se comparte un problema y del otro lado se vivencia que 'le sucede lo mismo' se sienten menos solos y, por ende, ya un poco mejor, acompañados aunque sea a la distancia o con desconocidos. No sentirse el único que experimenta un malestar es considerarse más cerca de la media que de la rareza. Además, admitir que uno necesita ayuda y no mostrarse siempre 'divino' también es un derecho y es una decisión publicarlo o no".

Ataque de pánico: el episodio que casi aleja de los escenarios a Tini Stoessel

Según los expertos de Clínica Mayo, un ataque de pánico es "un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real o causa aparente". Los especialistas indican que hay diversos síntomas a través de los cuáles se manifiesta un ataque de pánico. Los más frecuentes son:

Sensación de peligro o fatalidad inminente

Miedo a perder el control o a la muerte

Taquicardia y palpitaciones

Sudor

Temblores o sacudidas

Falta de aliento u opresión en la garganta

Escalofríos

Sofocos

Náuseas

Calambres abdominales

Dolor en el pecho

Dolor de cabeza

Mareos, sensación de desvanecimiento o desmayos

Sensación de entumecimiento u hormigueo

Sentimientos de irrealidad o desconexión

Los expertos advierten que si bien "los ataques de pánico en sí mismos no ponen en riesgo la vida, pueden provocar mucho miedo y afectar, de manera significativa, tu calidad de vida", por ello es fundamental buscar ayuda especializada.