Veranito de San Juan: de qué se trata el fenómeno y cómo estará el tiempo el fin de semana

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se conoce como veranito de San Juan al "breve período en que las temperaturas ascienden por encima de lo normal durante varios días". Nadie espera hoy que la temperatura llegue a valores récord, como en 1985, cuando el termómetro alcanzó los 31°C en Córdoba, pero entre los amantes del verano hay muchos que mantienen viva la esperanza de que suba la temperatura.

Mientras que para Mendoza y el norte patagónico se anuncian nevadas en alta montaña, en el resto del país se espera un aumento gradual de la temperatura.

El llamado veranito de San Juan suele ocurrir en torno a la fiesta de San Juan Bautista, que se celebra el 24 de junio. No ocurre todos los años y, aun cuando pasa, no se da siempre con la misma intensidad ni extensión. Este año, según las predicciones del SMN, no será ni tan cálido ni tan extendido como en otras ocasiones.

Pronóstico del SMN para el sábado 24 de junio

Para el norte del país, se espera que las temperaturas máximas estén por encima de los 23°C a partir de mañana y suban hasta alcanzar los 30°C el próximo lunes 26, dos días después de la fiesta de San Juan.

En la Ciudad de Buenos Aires, apenas se notará el clima algo más cálido ya que se pronostican máximas por debajo de los 20°C para los próximos días. En el norte de la provincia se prevé que las máximas superen ese número pero no en forma llamativa.