La lucha de Jazmín Beccar Varela para que exista la licencia por maternidad para mujeres no gestantes

La actriz y periodista Jazmín Beccar Varela tuvo una hija, Simona, con su pareja Sofìa Accattoli y descubrió un profundo vacío legal a la hora de sacar licencia por maternidad. Como ella no fue la persona gestante de la relación ninguna de las categorías de licencia que existen para cuidado de un recién nacido se corresponden con su situación. Para la Anses ella no es la madre porque no gestó, pero tampoco es el padre ni cuidadora secundaria. Esto fue el disparador para que inicie una carrera legal con el fin de ser reconocida como madre no gestante. Su único objetivo, contó en el canal de streaming Loft, es ampliar derechos y sentar un precedente para otras mujeres.

"Estoy en pareja con una mujer. Hace un año decidimos entrar en el camino de la maternidad y ella quedó embarazada. En el momento en el que yo le tenía que pedir a mi empleador mi licencia no me encontraba en ningún lado porque no soy madre gestante, tampoco padre. No sabía qué pedir. Hablaba con Legales, con Recursos Humanos y no encontrábamos què me correspondía", explicó Jazmín durante la entrevista.

Beccar Varela contó su relato, según dijo, poniéndose en el lugar "de privilegiada" por trabajar en una empresa multinacional donde le dan muchísimos beneficios y hay una agenda "súper adelantada en lo que es diversidad", pero ella no quiso quedarse con eso y fue más allá en busca de que más mujeres puedan tener más derechos.

"Empecé a preguntarme cosas y me encontré en una situación en la que noté que nadie estaba velando por este estado en el que estoy yo que soy madre no gestante y dije ok, qué licencia tomo, qué hago. Entonces, la persona de Legales de la empresa donde trabajaba antes me dijo que fuera a la Anses y presentara el formulario de madre, pero cuando lo llevé decía que yo no era la madre, sino Sofi, mi mujer, que también estaba en relaciòn de dependencia por ende el Estado ya le iba a pagar a ella, pero a mí nadie", explicó Jazmín.

Luego, desde Anses le dijeron que el trámite no se podía ingresar, pero que empezara un juicio, que apelara, que iniciara un cambio porque la situación tenía que modificarse. Así. Jazmín empezó un camino junto a Sofía, que además de ser su mujer es abogada, y descubrieron que la madre no gestante no estaba estipulada en ningún lado. Por el momento Jazmìn fue beneficiada por un fallo en primera instancia, pero la ANSES apeló. Se avanzó en la Cámara y se espera una respuesta para saber cómo seguirá todo. Ella cree que la respuesta, finalmente, será favorable y, en ese caso, se convertiría en la primera mujer de la Argentina en tener una licencia por maternidad como madre no gestante.