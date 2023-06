Volvió a trabajar tras la muerte de su bebé: el emotivo mensaje de Vanina Vitale en el Canal 9

Vanina Vitale, una de las periodistas más conocidas y queridas del Canal 9, regresó a la pantalla grande y más vista de Mendoza luego de la muerte de su bebé recién nacido Manuel, quien perdió la vida el pasado 24 de abril apenas un puñado de semanas después de su nacimiento a raíz de una extraña enfermedad conocida como "Síndrome de Shone", una malformación del corazón que ocurre "una en millones", indican los especialistas.

La experimentada periodista y conductora del Noticiero 9 no estaba en pantalla desde hacía meses producto de la licencia por el nacimiento del niño y el posterior y trágico desenlace. "Volví más fuerte, porque la vida sabe cómo fortalecernos", escribió en su cuenta de Instagram Vanina Vitale, desde donde también mantuvo al tanto a sus miles y miles de seguidores a lo largo del embarazo y la enfermedad del pequeño Manuel.

"Porque hay que escuchar al corazón, aunque a veces no tanto. Volví porque no estoy sola, somos muchos los que vivimos con nuestros muertos. Y seguimos adelante porque la vida tiene momentos especiales que aguardan por nosotros. Volví porque soy mamá, pero también periodista y me gusta mucho mi trabajo. Me prometo darlo todo para no decepcionarme", expresó en un conmovedor mensaje que se llenó de comentarios no solo de sus compañeros del Canal 9, sino también de personas que la siguen y apoyan día a día.

El emotivo mensaje Vanina Vitale en sus redes sociales. Foto: Captura pantalla Instagram.

En el final de su mensaje de agradecimiento, Vanina Vitale valoró las infinitas muestras de cariño y el apoyo recibido por el Canal 9: "Gracias a la empresa por acompañarme en cada paso y a ustedes por el apoyo infinito".

Luego de pelear por su vida durante largas semanas, el hijo recién nacido de Vanina Vitale, murió el pasado de 24 de abril. El menor estaba internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires desde su nacimiento el 1 de abril y pesó 3,550 kilogramos. Al momento de su nacimiento, los médicos le detectaron una complicada enfermedad más bien conocida como "Síndrome de Shone", que consiste en una malformación cardíaca congénita poco frecuente.