La oportunidad educativa para los jóvenes mendocinos que llega a su fin este viernes

Este viernes finaliza la Expo Educativa 2023, un evento donde numerosas instituciones de enseñanza superior como universidades e institutos brindan información valiosa a estudiantes sobre las diversas carreras y las numerosas opciones que existen para continuar con sus estudios.

La Expo Educativa 2023, que se lleva a cabo en los predios de la Nave Cultural y de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar una amplia gama de posibilidades académicas y profesionales. Quienes deseen asistir al evento deberán hacerlo de 09:00 a 18:00.

Durante esta feria educativa, los alumnos y profesores han compartido sus opiniones con MDZ sobre la Expo Educativa, resaltando la importancia de este espacio para informarse y tomar decisiones fundamentales en su trayectoria académica.

"Está muy bueno, ya que hay muchos alumnos y adolescentes que están muy indecisos y en este lugar te dan una idea sobre la carrera", comentó un joven que asistió a la Expo Educativa 2023.

Leandro, un alumno de la escuela Ingeniero Krause, comentó que le gusta la idea que le permite a él y a sus compañeros "elegir su futuro".

La oferta disponible estará asociada a carreras universitarias, profesorados, tecnicaturas y oficios públicos y privados de la provincia. También se busca asesorar, a través de stands sobre orientación vocacional, respecto a la elección o reelección de una carrera u oficio.

"Me encanta que se haga esto porque tengo un par de ideas, pero no tengo claro de cómo seguir, ni cuantos años son o el sistema de becas, entonces poder verlo me resulta importante, me parece una idea muy interesante y productivo", argumentó un joven.

Valentina Heredia, por su parte, comentó que si bien varios de sus amigos tienen sus ideas claras, hay un grupo que no, y esta exposición les ha servido para guiarse más sobre esta importante decisión.

En contraste con épocas anteriores, en las cuales a los jóvenes no se les permitía elegir una carrera que realmente les apasionara debido a la imposición de las ideas parentales, en la actualidad existe una mayor libertad de elección. Además, muchos optan por carreras que se alinean con sus intereses personales en lugar de tomar en cuenta únicamente los posibles salarios futuros. "Elegí por temas de gustos, porque después no quiero llegar a los 60 años y trabajar en un lugar arrepentida de mi vida, pienso que es importante que la juventud se guie por sus sentimientos y no por el bolsillo", dijo a MDZ Martina (18).

Carreras cortas y una rápida salida laboral

Un profesor de pedagogía comentó que hay una gran "eminencia de chicos" que buscan irse del país sin tener una carrera y que en los últimos años muy pocos son los alumnos que tienen decidido realizar una carrera universitaria: "Siempre son pocos y lo definen por cuestiones personales, pero el resto no tienen una visibilidad al salir de los estudios secundarios".

Este año, la Expo ha introducido una novedad al incluir "oficios" dentro de su oferta educativa. Sobre esto, la licenciada en psicopedagogía, Gabriela Marceti comentó que la pandemia provocó un cambio en los jóvenes a la hora de elegir su futuro: "Los jóvenes se encuentran con un nuevo paradigma en donde las salidas laborales son inminentes, quieren una salida laboral pronta, que esto les posibilita la educación superior técnica u oficios y a veces una carrera de grado universitario les implica otro tiempo u otra dedicación y hay que pensar en otras alternativas a aquellas carreras tradicionales que no posibilitaban la educación híbrida que los que la postpandemia nos dejó".

"Los jóvenes se presentan a preguntar mucho por toda esta educación que les da otra alternativa. Incluyen su hobby para elegir carreras", agregó.