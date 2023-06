Lo que nadie se anima a decir sobre los cigarrillos electrónicos

El cigarrillo electrónico ya tiene algunos años en el mercado y muchos consideran que es menos nocivo que el cigarrillo tradicional o lo utilizan como método para dejar de fumar tabaco. Sin embargo, no es tan así como lo venden. El cardiólogo Mario Boskis, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, lo detalló en MDZ Radio.

“En Argentina está prohibido, la Anmat no lo permite para consumo porque se sabe que tiene efectos nocivos para la salud, a pesar de que se llamen vapeadores”, explicó el especialista en Según Cómo lo Mires.

“El vapor da la sensación que es menos riesgoso que el humo, pero no es así”, sostuvo y agregó: “Si bien no tienen tabaco, tienen nicotina y también tienen sustancias químicas que se les agregan para dar sabor, aroma. En el momento en que se calientan, son sustancias que generan el mismo daño que un cigarrillo: en los vasos sanguíneos, en el cerebro, en el corazón y en los pulmones”.

La preocupación surge porque “lo hacen cada vez más fácil y el gran problema es que principalmente lo están utilizando jóvenes. Cerca del 10% de chicos de 12, 13 años ya tienen contacto y se los venden con la idea de que es menos peligroso que el cigarrillo, que no es adictivo, todas cosas que son falsas. Los niños que empiezan con vapeo duplican el riesgo de pasar al cigarrillo convencional, los ‘pega’ al vicio”, insistió Boskis.

“Las tabacaleras dicen que no genera combustión del tabaco, que es lo que produce más de 7 mil sustancias químicas responsables de causar enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; lo que dicen es que es menos nocivo, pero los estudios dicen que no y por eso la Anmat no lo ha permitido”, remarcó.

Además, reconoció que “estos productos son generados por la tensión de la industria tabacalera que quiere vender. La OMS dice que el tabaco es el único producto de consumo legal que mata al 50% de la gente que lo usa, es una locura”.

Y cerró: “En cuanto a la composición de los cigarrillos electrónicos, lo que le agregan los fabricantes es nicotina, que es un alcaloide, una droga que te hace querer consumirla más, por eso querés fumar un tubito que larga humo y te da abstinencia. Los que quieren dejar de fumar cambian un vicio por otro. No está demostrado que sea eficaz para el que quiere dejar de fumar”.