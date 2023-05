Estrategias de campaña: ganar terreno en redes sociales

En 2023, ¿dónde van a buscar los candidatos políticos sus votantes, si no es en las redes sociales? Los candidatos que no se proponen ganar este terreno, confunden el eje de su comunicación. Se alejan, sin quererlo, del éxito que podría obtener su campaña.

Liderazgo, comunicación y redes sociales

La calle existe, por supuesto, y va a seguir existiendo. Pero hoy las redes sociales juegan un papel fundamental. La forma en que las personas usan los canales digitales e interactúan cotidianamente, el modo en que se informan sobre la realidad influye sobre sus propias formas de consumo. También, influye en sus pensamientos y miradas sobre las cosas. Hay un fenómeno en particular donde esto se ve de forma muy clara: el hecho de que en muchos países del mundo, las ideologías se corren para ocupar un lugar secundario, mientras el liderazgo se fortalece y alcanza protagonismo.

Encontramos el cristinismo, más allá del peronismo (y el peronismo más allá del justicialismo), por ejemplo. O el macrismo, más allá del pro. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque las redes sociales, justamente, fomentan ese movimiento de individualización, ese posicionamiento de líderes políticos más que de ideologías políticas. ¿Cómo? Nos trasladan a nosotros, los usuarios, a ese nuevo foco que es el personaje político, la figura.

hoy las redes sociales juegan un papel fundamental

Hay muchos candidatos que hacen de las redes sociales el terreno sobre el que despliegan sus estrategias de campaña. Hoy, Milei es el caso más enigmático. Todo el tiempo, vemos cómo genera desde su cuenta personal contenidos y mensajes, que llegan de forma directa, sin filtros ni intermediarios, a sus seguidores. Y, como efecto de la viralización, a cientos de usuarios más. Las ideologías empiezan a perder fuerza, porque la gente sigue a la gente. Este fenómeno surge de un cambio en la formas de consumo de la información, no de un cambio en las creencias. Este último, en realidad, se desprende de ese primer cambio. Las formas en que consumimos información moldean nuestras creencias, definen la construcción de la idea.

Hoy, siendo usuarios de Instagram, Tik Tok, Twitter o Facebook, podemos seguir al candidato político que nos interesa de forma directa y personal. Ya no tengo que, necesariamente, escuchar la radio, ir a un acto político, leer una nota en el diario. Con solo seguir la cuenta de ese candidato, lo tenemos enfrente. Podemos ver donde está, escuchar o leer que dice y hace. Está ahí, interpelándonos de forma directa en la pantalla de nuestro celular. Ahí se juega ese posicionamiento del liderazgo.

Comunicación vs información

Hoy se habla mucho de la comunicación y de las formas de comunicar. También de la responsabilidad que eso implica. Las redes sociales comunican y en la comunicación se juega el sentimiento. La gente “hace match” con ese sentimiento, por lo que el político que no comunica, cede terreno.

La gente quiere comunicación, que es el sentimiento, más que la información. Esta última genera otra cosa, genera conocimiento. Pero la gente lo que quiere saber son las historias de esa persona que se presenta como candidato, su ADN, lo que siente, lo que piensa, lo que le apasiona. Saber por qué cree en eso que cree. Y eso, hoy, se logra comunicar a través de las redes sociales.

Se está jugando una poderosa cuestión sentimental. Muchos la entienden, la usan y la aprovechan. Otros no y pierden el eje de la estrategia de comunicación, no saben relacionarse con la gente a partir de esos nuevos puntos de encuentro que son las redes sociales. Están informando, pero la gente, más que conocimiento objetivo, quiere conocerlos a ellos. Las redes sociales, una buena manera de comunicarse.

“Dale al votante una causa, y te devolverá un voto”

Lisa y llanamente, este debe ser el leitmotiv del candidato político. Quien se postula como candidato sabe que debe, sin faltar el respeto a los votantes, hacerse de estos. Con esto me refiero a que debe poder mostrarles por qué tienen que hacer suya esa causa, la que lo alienta a postularse pero que los interpela a ambos y que él puede sacar adelante.

El ejemplo más claro es el spot de Enrique Lazarte, candidato (Frente de Todos) a intendente de la localidad tucumana Tafí Viejo. Esta cobró relevancia nacional. ¿Qué decía en su spot? Lanzaba de forma directa, sin filtros, una promesa por el acceso a "Baños Dignos", algo tan elemental como eso: repartir 1000 inodoros en Tafí Viejo:

"Una de las primeras medidas que voy a tomar cuando asuma es poner en marcha el programa 'Baños Dignos', que consiste en construir los mil sanitarios que faltan en Tafí en tiempo récord para que todos tengamos la posibilidad de ir a ca...en un baño decente". Esas son sus palabras en el spot.

Quienes desarrollan este tipo de estrategias de campaña entienden que el voto es emocional, es pasional. Entienden que la gente vota atravesada por una emoción: sea esta esperanza o bronca, sea este un voto por convicción, por un cambio, por lo que sea. Muchos cometen el error de subestimar este factor y, a la larga, terminan mareando al votante. El votante se queda sin saber por qué debería dar ese voto.

Ahí está la estrategia del candidato tucumano, con base firme en el liderazgo: responder a partir de un dolor concreto, un dolor que es el dolor de por lo menos mil familias. El propósito es generar una comunicación positiva, convertir a ese candidato en un héroe con una causa digna: “Dale al votante una causa, y te devolverá un voto”. Van de la mano. Foto: Blogspot.

Credibilidad

La credibilidad es la moneda de intercambio entre los candidatos políticos y los ciudadanos. Una buena estrategia de campaña debe tener como objetivo construir, y en muchos casos re-construir, credibilidad. Ganar validación. Una vez más, son justamente las redes sociales los grandes validadores de la actualidad. No solo en el ámbito político. Profesionales, empresas, negocios, instituciones saben que tienen que estar en redes sociales, ser visibles en ese terreno, construir lo que en marketing digital se llama una “comunidad”.

Hay muchos candidatos (por ejemplo Burlando, con el caso de Jey Mammón) que restan credibilidad. Necesitan, además de un buen direccionamiento de campaña, hacer un montón de acciones con las que dar un batacazo y revertir esos puntos negativos. Sin embargo, para ganar un buen espacio, hoy no necesitan caminar toda la provincia. Si lo quieren y pueden hacer, genial. Suma. Pero para estar presente, en todos lados y al mismo tiempo no necesitan más que buen contenido en redes sociales. Jugar el tema de la credibilidad en ese terreno fértil.

Campaña de contrastes

Cuando te postulas como candidato fijas una posición, te parás de un lado de la calle. Al hacerlo, automáticamente, ponés al otro en la otra vereda. La estrategia de campaña base es eso, generar contrastes. Volvamos al ejemplo del candidato tucumano, Enrique Lazarte. Esta persona se propone como alguien que tiene una respuesta concreta, algo puntual que va a resolver y que es el acceso a un baño digno. Está generando un contraste, porque su spot muestra que eso, hasta el momento, no se hizo.

Despierta en el votante la gran pregunta emocional, dirigida al gobierno de turno: Todo este tiempo, ¿qué hiciste? Esa es la campaña de contrastes. Tomar la realidad con ingenio y visibilizar puntos de quiebre, puntos no resueltos, puntos sin respuestas concretas. La campaña de contrastes, además, muestra algo que es clave: la polarización. El candidato sabe que para ganar tiene que hablarle al núcleo duro, pero hay muchos que no tienen núcleo duro. Ahora bien, en Argentina sabemos que en términos generales hay un 33% que vota de una manera, un 33% que vota de otra, y un 34 o 35% que cambia el voto constantemente.

Los que no tienen un núcleo duro saben que lo que deben salir a buscar es ese 34 o 35% de votantes no definidos. Lo que muestra esto es la importancia de entender el número: identificar cuál es la cantidad de votos que necesitas para ganar. Entonces empezás a hablarle a ese porcentaje restante. Nadie ganó con el 70%, pero tenés que salir a buscar esos votos que están ahí. En este punto se juega otro factor importante, el de la comunicación estratégica. El formato no cambia, siempre es el mismo: se genera contenido y se distribuye. La clave, lo que marca la diferencia, es la distribución.

En otras palabras, es necesario canalizar la comunicación: estudiar, evaluar y definir segmentaciones de público, para después trabajar cada comunicación de forma particular, apuntar a una segmentación específica. Así es como se logran impactos más masificadores, cómo se gana holgadamente el terreno de las redes sociales (que es el terreno de la comunicación).

Después, como siempre, todo se resuelve en los últimos 15/20 días de la votación.

* Alejandro José, especialista en Marketing Digital.