Inseguridad en zonas rurales: "Con 39 años ya normalicé que nos roben"

El enólogo Lucas Niven, de la bodega familiar Niven, denunció en sus redes que el pasado jueves fueron víctimas de la inseguridad, una vez más.

“Nos entraron a robar a la finca, 56 hileras de alambre y las mangueras de riego por goteo. Que difícil ser productor, no sólo perdimos todo con la helada, sino que nos están desmantelando la finca. Mi viejo de 72 años haciendo rondín conmigo. Estamos solos”, detalló a través de su cuenta de Twitter.

En una entrevista para MDZ Radio, Lucas relató lo sucedido y aseguró que están “totalmente desamparados por parte del Estado”.

“Sufrimos un robo en lo que es la finca y 72 horas después sufrimos otro robo. No soy el único al que le roban en zona rural, no solo nos aqueja el clima sino que también los ladrones”, contó en Según Cómo lo Mires.

“En situaciones económicas muy duras, peor se pone la calle, uno ve que le roban a más vecinos y en mayor cantidad” detalló y agregó: “Habíamos plantado una hectárea nueva de torrontés y nos robaron 56 hileras de alambre, son alambres de alta resistencia. Los revenden. Son muy pesados, no es fácil robarlos. Y también se llevaron mangueras de alto riego, es decir que hay otro productor que está comprando robado”.

Además, indicó: “Una manera de detener esto es que no compren robado, no sigamos incentivando esto o no lo paramos más”.

Lucas expresó: “Tenemos que cuidarnos nosotros mismos, estamos totalmente desamparados por parte del Estado. Con 39 años ya normalicé que nos roben. Hemos sufrido más de doce robos, es insoportable”.

“Siempre estamos tratando de cerrar, de proteger, con perros, escopetazos al cielo, estuvimos haciendo rondín con mi viejo de noche, pero no se puede vivir de esta manera”, añadió.

“Es tierra de nadie. Pagamos impuestos y lo único que nos brinda el Estado es electricidad”.

“A nosotros ya nos ha sucedido, robo de palos, de alambre. Yo lo veo cuando la situación económica y social está en la mierda, Argentina hoy está en el underground. Y cuando suceden estas cosas, empieza a haber mucho robo en las zonas rurales de cualquier cosa, te roban hasta los caballos. Si tenés una casa que nadie la usa, se roban las ventanas”, señaló.

Y cerró: “Mi viejo no quería ni hacer la denuncia por el tiempo que te hacen perder, no te dan ni ganas. Tenemos la postura de visibilizarlo, pero no denunciamos porque nunca se resuelve nada”.