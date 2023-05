Las polémicas Taser llegaron a la Ciudad: cuál es la postura del Gobierno

Tras la larga disputa con el Gobierno nacional y el fallecimiento de la policía en Retiro, finalmente, el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, oficializó este lunes el uso de pistolas Taser en la Ciudad de Buenos Aires.

En una actividad oficial se presentó el cargamento de 60 pistolas, que ya están en poder de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y que comenzarán a utilizarse en junio.

Horacio Rodríguez Larreta, en modo electoral

En este marco, Larreta hizo una promesa electoral y expresó: “Cuando los argentinos me elijan como presidente, voy a poner toda la tecnología que desarrollamos en Buenos Aires a disposición de las policías de cada una de las provincias y de las fuerzas nacionales”.

Horacio Rodríguez Larreta presentando las pistolas Taser que llegaron al gobierno porteño.

Y ahondó: “Hoy son las Taser, pero la tecnología en materia de seguridad va mejorando todos los días. La tecnología es una herramienta clave en la lucha contra el delito. Todo lo pensamos en función de cuidar a la gente”.

Durante la presentación de las primeras pistolas que comenzarán a funcionar en Buenos Aires, Larreta detalló su plan en materia de seguridad. “Hay medidas urgentes que vamos a tomar. Primero, el Ejército va a estar destinado al cuidado de las fronteras para sellar las fronteras en la Argentina y así poder y así poder liberar a la Gendarmería para destinarla a los lugares más calientes de la droga. Segundo, vamos a crear un cuerpo de elite con los mejores hombres de todas las fuerzas destinados exclusivamente al tema narco. Y tercero, vamos a aislar en las cárceles a los capos narcos que hoy desde una cárcel desde un celular mandan sicarios a matar a la gente”, describió.

Con los tapones de punta contra Cristina Kirchner

Consultado por el discurso de la vicepresidenta del 25 de mayo, Rodríguez Larreta admitió no escucharlo: “Era una fecha Patria y me ocupé de otras cosas. La verdad, el gobierno que encabeza Cristina Kirchner con Alberto Fernández fracasó. No pueden hablar de nada. No hay mucho más por decir: 8, 4 de inflación, la pobreza arriba del 40%, la inseguridad que avanza todos los días”.

También se refirió al sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner por el fiscal federal Guillermo Marijuan y sostuvo: “Siempre soy respetuoso de respetar los fallos de la Justicia. Con toda la información que hay, yo lo que espero es que siga avanzando la investigación de la Justicia en todas las causas de corrupción de Cristina de Kirchner. Que el pedido del fiscal no prospere”.