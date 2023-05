Extienden conciliación obligatoria y se suspende el paro de colectivos

La cartera de Trabajo nacional prorrogó por diez días la conciliación obligatoria dictada el 18 de mayo en el marco del conflicto salarial entre las empresas de transporte de colectivos y la Unión Tranviarios Automotor (UTA y la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (FATAP) y anunció que volverá a convocar a las partes a una audiencia en busca de un entendimiento.

De esta manera, la disposición del ministerio deja en suspenso el paro de colectivos anunciado por ambas entidades para este martes y jueves en todo el país.

La UTA anunció hace una semana, tras fracasar las negociaciones con las empresas, que el martes 30 desde las cero comenzaría una huelga de 24 horas, en reclamo de un aumento salarial.

"Atento al estado de situación y no habiendo las partes logrado un acuerdo sobre el conflicto planteado, se hace necesario prorrogar la referida conciliación obligatoria", sostiene la resolución del Ministerio de Trabajo que a su vez ratifica "la vigencia de las intimaciones y sanciones previstas (en la conciliación) y exhorta a las partes a mantener la mejor predisposición y apertura para continuar negociando los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir de esta manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de las empresas involucradas".

La amenaza del paro

Desde el gremio que conduce el Secretario General, Roberto Fernández, advirtieron que "los salarios de los trabajadores requieren de un aumento salarial urgente". El representante gremial recordó que en febrero se firmó el aumento para el primer semestre, pero dijo que es necesario "acomodar" dicho acuerdo a la inflación y sostuvo que "la revisión está trabada".

"El aumento del 242 que se firmó para abril queremos llevarlo a 262. Mayo estaba en 258 y queremos llevarlo a 284 y en junio, que también se acordó en 258, llevarlo a 320. No se llega con lo que estamos cobrando. Hay compañeros que terminan de laburar nueve o diez horas y tienen que salir a hacer Uber u otro tipo de actividad para generar más ingresos", afirmó.

Simonetta agregó que la revisión "no se puede destrabar porque las cámaras empresarias dicen no poder hacer frente a este aumento y que debería estar cubierto por subsidios del Estado nacional".

"El modelo de transporte necesita una reforma. En esta crisis, el Estado no puede sostener semejante caudal de subsidios manteniendo a empresarios que hicieron muy buena diferencia en años anteriores. A las empresas no las controla nadie, ni tampoco a su nivel de ganancias", sostuvo.

Y detalló que están pidiendo también un aumento para los trabajadores del sector de técnica que "están con salarios muy por debajo de los choferes", para que además sean acogidos en el mismo régimen jubilatorio, y que "se hable de un plan seguridad para los transportes".

El reclamo de la FATAP

Por su parte, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) denunció la "imposibilidad de acordar la recomposición salarial reclamada" en el marco del conflicto.

"Dicha imposibilidad se mantendrá en tanto los gobiernos nacionales, provinciales y municipales continúen sin generar las compensaciones necesarias contractualmente previstas", advirtieron en un comunicado.

Allí recordaron que los incrementos de "salarios, combustible, repuestos y bienes de capital", entre otros, "deben ser cubiertos mediante las tarifas o los aportes que los gobiernos disponen", siendo "imposible asumirlos" por las empresas "en caso de que ello no suceda".

"Las empresas nucleadas en Fatap y los trabajadores -cuyo reclamo reconocemos legítimo- continuarán extremando sus esfuerzos en pos de garantizar la prestación de un servicio esencial para millones de compatriotas, pero debemos advertir que, sin acciones concretas y eficaces de las autoridades responsables de garantizar la regularidad y continuidad de los servicios, aquel esfuerzo será en vano", cerraron.

Desde la Asociación Argentina de empresarios de Transporte Automotor (AAETA), habían indicado que se requieren $ 6.200 Millones mensuales adicionales solo para satisfacer los reclamos de UTA ($ 25 adicional por pasajero).

"No hay definición respecto a cómo financiarlo (tarifa o subsidio) ni como financiar el otro 50% de los costos operativos (gasoil, repuestos etc) cuya inflación durante 2023 no se ha incorporado aun al calculo de subsidios", indicaron directivos de las empresas.