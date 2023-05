Las empanadas más ricas del país son mendocinas: el secreto de La Chacha

María del Carmen “Chacha” Vicario fue campeona federal de la empanada en el 2019 y, con el correr de los años, su labor se fue revalorizando y ahora todos la conocen.

En una entrevista con MDZ Radio, La Chacha contó que empezó desde muy chica trabajando con su mamá: “Siempre la ayudaba a preparar las empanadas. Eran espectaculares las empanadas de mi mamá”.

Si bien las de carne son la “fija”, también hace otras empanadas con las verduras de estación (espinaca, brócoli) y otras con hongos, por ejemplo.

“La empanada mendocina es un kilo de carne por dos kilos de cebolla, es la que hacía mi mamá”, reveló en Según Cómo lo Mires, aunque reconoció que la receta fue mutando.

Y agregó: “Llevan aceitunas, huevo duro, cebollita de verdeo, le incorporo aceite de oliva cuando termino de cocinar. Todo al horno de barro”.

Este jueves, por el 25 de mayo, en Casa del Visitante, el restaurante de la Bodega Santa Julia, cocinaron 700 empanadas solo al mediodía.

Respecto de su futuro laboral, admitió que “mucha gente me dijo que por qué no hago algo propio, todavía no sé si me voy a animar”.