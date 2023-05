La opinión de los hinchas luego del destape de las banderas

Luego del rechazo que generó que las banderas de Argentina y de las Islas Malvinas, ubicadas a los costados de la pantalla del estadio Malvinas Argentinas, fueran tapadas con carteles alusivos al Mundial Sub 20, el Gobierno de Mendoza ordenó dar marcha atrás y descubrirlas. Esta medida se tomó en la previa de la tercera jornada del campeonato ecuménico en el recinto provincial bautizado como “Mendoza” mientras dure la competencia, tras los cuestionamientos tanto de hinchas como de dirigentes de la oposición.

Así estaba la pantalla en la primera jornada del Mundial Sub 20. Foto: MDZ

“Ya retiraron la cartelería que hacía mención al campeonato y tapaba el mapa de las Islas Malvinas. El error involuntario de FIFA fue subsanado”, explicó el gobernador Rodolfo Suarez en su cuenta de Twitter a las 13:31 del día miércoles, antes de los cotejos que iban a disputar Italia-Nigeria y Brasil-República Dominicana, y las mencionadas banderas volvieron a estar a la luz.

Ante esto, desde MDZ le preguntamos a los hinchas que asistieron al Malvinas Argentinas para disfrutar de una nueva fecha del Mundial Sub 20 y la opinión fue compartida casi por unanimidad. "Cuando vinimos el domingo nos sorprendió que estuvieran tapadas las banderas. No da haberle cambiado el nombre de Malvinas por Mendoza tampoco", afirmaron dos hinchas luego del primer partido entre Italia y Nigeria.

Algunas observaciones tuvieron más reproche que otras, como la de una pareja que estaba esperando el segundo tiempo del partido entre brasileños y dominicanos: "No entendí por qué lo taparon. La FIFA no tiene por qué decidir sobre lo nuestro. Es increíble que los directivos hayan aceptado por una cuestión de marketing. Una vergüenza". Otra pareja tuvo puntos de vista diferentes. Una de las opiniones fue que "el estadio es conocido como Malvinas y el cambio le quitó autenticidad", mientras que la otra fue más cautelosa: "Yo tengo un pensamiento neutral. No me pareció mal que hayan tapado las banderas y ahora que las quiten tampoco".

Esta polémica trascendió a los simpatizantes locales, ya que un tifoso italiano, que vio cómo su selección cayó ante el conjunto africano, dijo: "Me parece bien que hayan tomado esa decisión. Tendría que haber estado así desde el principio y espero que se mantenga así el resto de la competencia".

Incluso quienes no se habían percatado de este hecho, el cual ha sido uno de los más sonados en lo que va del Mundial Sub 20, vieron con visto bueno esta determinación. “Yo trabajé en la construcción de este estadio en 1978. No había notado el cambio y me enteré de la noticia. Me parece bien que haya vuelto a como estaba antes”, afirmó el experimentado simpatizante, quien agregó que “al estadio lo veo bien, lo he visto en peores condiciones".