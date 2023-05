El juego online desembarca en Mendoza y enciende luces de alarma

Ya es un hecho. El juego online desembarcó en Mendoza de manera legal, y así como hay mucha concurrencia en los casinos de la provincia, también aparece gente interesada en utilizar estas plataformas de apuestas virtuales.

La realidad marca que el casino físico ya tiene su clientela fiel, que seguirá concurriendo y apostando en ellos. Entonces, lo cierto es que estas nuevas plataformas de juego online atraen, sobre todo, al público más joven, que no está interesado únicamente en las máquinas tragamonedas, sino también en los eventos deportivos, donde se apuesta a ciertos resultados o hechos que pueden ocurrir en un partido.

Ahora bien, no es ninguna novedad que el juego y las apuestas son una actividad que genera diversión en los apostadores. Sin embargo, hay que ser cuidadoso, porque ese entretenimiento se puede convertir en una adicción, de la cual muchas veces no se puede escapar.

Por esa razón, es importante hablar de la ludopatía: la enfermedad del juego. Apostar es una actividad que genera un vicio en miles de personas, y que desencadenan en problemas afectivos, familiares, laborales, sociales y económicos.

Algunos jóvenes son conscientes del laberinto sin salida que pueden generar las apuestas, y es por esa razón que un porcentaje de chicos decide no probarla: “Tengo miedo de hacerme adicto y perder todo”.

Algunos de los jóvenes saben que tienen que ser cuidadosos a la hora de meterse en el mundo del juego.

Otro de los chicos confiesa que le divierte apostar, pero que tiene límites a la hora de hacerlo: “Tengo claro que es lo que puedo gastar, y juego sólo un dinero que está destinado a eso. Además, lo hago muy de vez en cuando, no todos los días”, afirma.

Las apuestas generan adrenalina y entretenimiento para el jugador, y es por eso que se tornan adictivas. Pero hay que ser consciente de los riesgos que implica la ludopatía. Entonces, el jugador debe reflexionar sobre ello, para así generar responsabilidad y en el caso de jugar, que sea siempre con moderación.

Las características del juego online y su diferencia con los casinos físicos

Está claro que el casino físico y el juego online difieren en muchas cosas en cuanto a las cualidades que tiene cada uno: La principal radica, obviamente, en que en los casinos se juega de manera presencial, mientras que en las plataformas, las apuestas se pueden realizar desde cualquier lugar. Otra de las divergencias notorias aparecen en la variedad de los juegos que ofrecen las plataformas, ya que no solamente se dedican a los juegos propios del casino físico, sino también a fomentar apuestas de eventos deportivos.



Hace algún tiempo, estas “apps” de juego online no operaban de manera legal en Mendoza, pero desde el 19 de enero, luego de que las empresas BetWarrior, Super 7 (ya están funcionando), Rushbet, Bplay y Codere ganaran la licitación que se realizó en 2022, ya se encuentran habilitadas dentro del marco de la ley. Este negocio beneficia a las plataformas y al mismo Estado, que cobra un 10% de las ganancias.



Una de las usuarias de Super 7, que toda la vida asistió a los casinos físicos, comenta cómo se enteró y cuando comenzó a apostar en la plataforma: “A mi me contó esta nueva modalidad un amigo, y me explicó que es totalmente legal. Te metés al link, completás el formulario, y a través de la tarjeta de débito (luego se agregarán otras modalidades de pago), ponés el monto que querés jugar y te muestra los juegos que tenés disponibles”. Además, comentó que al momento de registrarse, la aplicación te regala 1.000 pesos para que pruebes la plataforma. Estas nuevas aplicaciones ofrecen muchas facilidades de acceso a los jugadores.

Para conocer un poco más acerca de estas plataformas, MDZ se comunicó con un empleado de uno de los casinos más importantes de Mendoza, que ya está operando con plataformas de juego online. En primer lugar, expresó lo siguiente: "Estas plataformas ofrecen nuevas modalidades de apuestas para los jugadores, ya que no sólo ofrecen máquinas tragamonedas para el juego, sino también la posibilidad de realizar apuestas de eventos deportivos".

Además, el trabajador asegura que: "la aplicación que nosotros le promocionamos a los clientes es totalmente legal y está avalado por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza". Por otro lado, considera de vital importancia aclarar que la plataforma fomenta el juego responsable, y un sistema de auto límite: "Cuando te registres, el formulario te va a pedir un montón de información que los casinos ilegales no piden. Por ejemplo, si vos declarás que tu monto máximo de apuestas por día es de 5.000 pesos, la plataforma no te va a dejar jugar más dinero que ese que vos registraste", avisó.

También hay una realidad que marca que hay muchos clientes de los casinos físicos de Mendoza que todavía no prueban la plataformas, y en general, esta tendencia se da porque prefieren “ir al casino a jugar y a tomar algo. Se toma como una salida o actividad que realizamos los fin de semana”, comentaron.