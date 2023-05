Chaco, la provincia con peores indicadores, asume el compromiso de alfabetizar

Luego del lanzamiento de la Campaña #NoEntiendenLoQueLeen, el equipo de Argentinos por la Educación, comenzó una gira para conseguir la adhesión y el compromiso de los gobernadores de las 23 provincias y del jefe de Gobierno porteño. Es el primer paso de una campaña que planea distintas acciones a tres años.

“Buscamos que la alfabetización se vuelva una prioridad de política pública en todo el país. Queremos que los gobernadores se comprometan, por eso les pedimos que desarrollen un plan robusto de alfabetización, dispongan de la inversión que se necesite y que haya un compromiso para visibilizar resultados anualmente”, afirmó Ignacio Ibarzábal, Director Ejecutivo de Argentinos por la Educación.

La Provincia de Chaco fue la primera en firmar el compromiso. Gobernada por Capitanich desde 2007, es una de las jurisdicciones con los peores indicadores educativos del país. Sin ir más lejos, en uno de los relevamientos realizado por el observatorio de datos de Argentinos por la Educación, se muestra que allí, solamente 25 de cada 100 chicos terminan el nivel primario con conocimientos suficientes para encarar la secundaria, la cifra más baja de todo el país, cuyo promedio es 43%.

Fuente: Argentinos por la Educación.

Si miramos los resultados de las pruebas Aprender, observaremos algo similar: la Provincia de Chaco es la que ostenta los resultados más bajos del país en lengua y en matemática, no sólo en 2021, fenómeno que podría atribuirse a la pandemia, sino también en 2018. Los resultados por provincia de la edición 2022 no se conocen aún.

Fuente: Argeninos por la Educación.

Si vamos al nivel secundario, como es de esperar, no encontramos un mejor panorama. En un informe de abril del año pasado, el Observatorio de Argentinos por la Educación muestra que en la provincia gobernada por Capitanich, sólo 5 de cada 100 adolescentes terminan el secundario en tiempo y forma. La media nacional es de 16. Si bien esta última cifra deja bastante que desear, triplica la realidad chaqueña.

En este contexto, hubo quienes pusieron en duda que la firma de este compromiso se traduzca en hechos concretos. Consultado por MDZ, Sergio Vich, referente de Padres Organizados en Chaco, sostuvo que “Capitanich se caracteriza por hacer grandes anuncios y después no llevarlos a la práctica.”

Según el referente, “los cambios que hacen en educación no se traducen en mejores resultados, lo que buscan es mejorar los índices, como por ejemplo cuando eliminaron la repitencia.” Y agrega un dato muy serio: “los docentes, muchas veces, se ven obligados a promocionar alumnos, aunque no tengan los conocimientos suficientes con el único objetivo de mantener el índice de promoción.”

MDZ también consultó fuentes en el Ministerio de Educación provincial respecto a los pasos que planeaban seguir luego de la firma del convenio, pero no obtuvo respuesta. Sólo la aclaración de que “el convenio tiene varios puntos y es para alfabetización inicial de niñas y niños escolarizados, no a personas (adultas) que no saben leer y escribir.”

Mientras tanto, el equipo de Argentinos por la Educación, sigue adelante buscando adhesiones. En las próximas semanas es muy probable que las provincias de Santa Fe y Entre Ríos firmen el compromiso. El objetivo es, para fin de año, conseguir la firma del convenio con las 24 jurisdicciones. Luego, la segunda etapa, supondrá acompañar y monitorear la implementación y la evolución de las políticas prometidas, a fin de garantizar el cumplimiento del compromiso.