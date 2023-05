Horacio Rodríguez Larreta anunció que quienes reciban planes deberán capacitarse y buscar empleo

"Toda persona que reciba un plan tiene que capacitarse y buscar activamente un trabajo", anunció esta mañana el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta con el objetivo de impulsar un modelo de ayuda social que vincule a los beneficiarios con trabajo y formación.

Para Larreta, en un contexto de extrema pobreza, es necesario "hablar con sinceridad, franqueza y crudeza" de ese drama en el país y no se puede evadir la responsabilidad de la asistencia social "a quienes realmente lo necesitan". Sin embargo, para él, hace falta "discutir cuál es la mejor manera de hacerlo para que las personas tengan herramientas para salir adelante".

"Venimos viendo un aumento de los planes sociales, pero la pobreza no baja. Cada vez hay más planes, cada vez hay más pobres. La conclusión es muy clara: así como están, los planes no sirven y no se vinculan al trabajo, no promueven que las personas busquen empleo, incluso algunos no lo buscan porque si encuentran pierde el plan", explicó Rodríguez Larreta y afirmó que "los planes sociales tienen que ser directos, temporales y deben incluir una contraprestación para que los que los reciban vivan cada vez mejor".

Horacio Rodríguez Larreta esta mañana durante los anuncios. Crédito Foto: Gobierno de la Ciudad

La propuesta que implementará contempla asistencia social "sin intermediarios" y con más deberes por parte de quien los recibe. Por el momento, uno de ellos es enviar a los chicos al colegio, pero habrá más.

"Vamos a limitar la temporalidad del plan para que sea una ayuda en la emergencia, pero que esa ayuda nunca desinsentive la búsqueda y conseguir un trabajo", dijo el jefe de Gobierno porteño y subrayó que "toda persona que reciba un plan tiene que capacitarse y buscar activamente ocupación".

De ahora en más quienes reciben un plan social deberán obligatoriamente capacitarse. Para esto se les ofrecerán distintas opciones de talleres, cursos y oficios con las que se deberá cumplir "como mínimo durante 40 horas por año", según Rodríguez Larreta. Quien no alcance esta meta perderá el programa. Por otra parte, el beneficiario deberá conseguir empleo formal. Para esto desde el Gobierno de la Ciudad se le acercará a todos un menú de ofertas relacionadas al interés que hayan expresado en la capacitación.

Ir a las entrevistas y aceptar los empleos que surjan será obligatorio y más de dos ausencias o rechazos implicarán la pérdida del beneficio.

"El plan social tiene que ser un incentivo para aceptar el trabajo. Se tiene que cortar esto de que hoy no incentive el empleo. La política social tiene que ser un puente entre donde estamos hoy y donde queremos estar y tenemos que dar el debate para que esto sea nacional", insistió Rodríguez Larreta.