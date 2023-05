Qué es el criterio de realidad, la pericia a la que podría ser sometido Alberto Fernández tras la denuncia de un juez

Cuando el presidente Alberto Fernández acusó a Leopoldo Bruglia de ocupar un cargo en contra de la Constitución Nacional, el juez advirtió que presentaría una demanda al mandatario por daños a su honor, dignidad e imagen pública.

La denuncia ya fue presentada y se encuentra en el fuero civil. En la misma, el integrante de la Cámara Federal porteña no sólo exige una suma millonaria sino también un peculiar estudio al que deberá ser sometido el presidente de la Nación en caso de que avance el juicio. Se trata de un peritaje para determinar sus criterios de realidad, luego de que buscara -a su criterio- descalificar un fallo que no le resultaba favorable.

En su demanda, Bruglia explica que lo que ocurrió no fue "un hecho de simple ofensa", sino que "estamos hablando de un Presidente de la Nación, descalificando falazmente a un juez de la Nación, utilizando un medio de comunicación masivo y con enorme repercusión social. Es evidente que no se lo puedo permitir".

Según el juez Bruglia, Alberto Fernández se refirió a él "con nombre y apellido, como integrante del Poder Judicial, en mi carácter de juez federal, publicando una seguidilla irrefrenable de tweets". El hilo que detonó la demanda fue publicado el último 2 de noviembre.

Entonces, el presidente acusó a dos jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de "ocupar sus asientos de forma contraria a la Constitución". Ambos jueces debieron intervenir en la investigación por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional. — Alberto Fernández (@alferdez) November 2, 2022

Entonces, el juez Bruglia aseguró haber fallado "legalmente corresponde y con los debidos fundamentos respetando el profesionalismo que me esfuerzo en practicar en los ya 30 años que llevo de trayectoria en el cargo de juez de Cámara”. Con todo esto, pide en su demanda 40 millones de pesos, la retractación pública por parte del presidente de la Nación y un peritaje que permita “vinculado a aspectos de la personalidad del demandado, exclusivamente en cuanto a su percepción de criterios de realidad”.

Lo que busca con estos pedidos es lograr una "condena justa y equitativa, que contempla la magnitud del daño provocado y su dimensión (...) Es muy importante intentar reponer algo de lo que en muchas ocasiones hemos perdido en el correcto ejercicio de la jurisdicción, en colisión con intereses políticos", explicita la demanda que firman los abogados Estela Eva Pastorini y Juan Manuel Blanco.

Por qué se pide una pericia para constatar su criterio de realidad

Según Bruglia, el presidente incurrió en "degradación verbal" luego del fallo que no era de su agrado. El juez sostiene que eso derivó en un "desprestigio de mi persona". Entre diversos pedidos, que incluyen un análisis de la cuenta de Twitter del presidente que haga foco sobre el hilo de tuits en los que acusa al juez y la toma de testimonios a Cristian Abritta, Mauricio D’Alessandro, Daniel Sabsay, Pablo Tonelli y Elisa Carrió, se destaca el pedido de un peritaje psiquiátrico a Alberto Fernández a fin de constatar su percepción de criterios de realidad.

La médica psiquiatra Valeria Quinteros, que además es perito, explica que "el criterio de realidad es que la persona esté ubicada en tiempo y lugar autopsíquicamente. Que sepa donde está, en qué momento y quién es ella en el contexto de lo que le están evaluando", detalla.

Manuel Vilapriño, presidente de la Asociación de Psiquiatras de Argentina afirma que "la pericia sobre el criterio de realidad es un acto profesional donde se intenta detectar determinadas características que impliquen que una persona sea capaz de discernir lo que está bien de lo que está mal, lo que es realidad de lo que no lo es".

"El tiempo que lleva realizar esta pericia es variable. Hay algunas que llevan dos o tres sesiones, mientras que otras pueden durar un año", dice Vilapriño y aclara que no hay "marcadores biológicos que determinen si el juicio crítico está conservado o no. El criterio de realidad busca decir si ese juicio crítico está conservado o no".