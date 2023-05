Una por una: de qué se tratan las medidas de alivio económico de CABA

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, presentó hoy las leyes de alivio económico aprobadas por la Ciudad, entre las que se destacan incentivos impositivos para alquilar propiedades, la devolución del impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito y la modificación a la Ley Tarifaria para que 80 trámites pasen a ser gratuitos.

“La inflación nos obliga todo el tiempo a decirle que no a las cosas que nos gustan. Y eso no es vida. No lo merecemos. Por eso, nuestro mayor compromiso en este contexto es defender el bolsillo de los argentinos, es llevarles alivio con medidas concretas para cuidar cada peso y que lo puedan usar para lo verdaderamente importante, que es su calidad de vida”, dijo Rodríguez Larreta.

Los principales puntos de las modificaciones tienen que ver con alquileres, tarjetas de crédito y trámites. Sobre el primer tema, el jefe de Gobierno porteño desarrolló: "Hoy tenemos un problema que es que hay muy poca oferta y que, además, si uno encuentra un departamento, entre el mes de depósito, la garantía, las comisiones, y todos los gastos que vienen con la mudanza, la barrera de entrada es muy alta. Esto obliga a muchas personas a poner en pausa sus proyectos de vida".

También habló sobre la aprobación de exenciones de Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y el ABL, y la disminución de la plusvalía en zonas estratégicas para que se empiece a construir donde hoy no se está construyendo, con el objetivo de ampliar la oferta de departamentos.

Por otra parte, el Jefe de Gobierno recordó también que, como parte del paquete de medidas de alivio económico impulsadas por la Ciudad, la Legislatura aprobó “la modificación a la Ley Tarifaria para eliminar 88 tasas impositivas que costaban entre 1000 y 115.000 pesos”. Y agregó: “Sumadas a las que ya habíamos eliminado en enero, en total son 110 tasas impositivas que no existen más o que pasan a ser gratuitas”.

Una por una, las leyes aprobadas por la Legislatura

Incentivos para alquilar propiedades

Con las modificaciones, el tope de exención pasó de $ 75.000 a $ 220.000 y se puede aplicar ahora hasta en tres propiedades.

Eximición del ABL y el impuesto inmobiliario a las unidades alquiladas por hasta 36 meses o la duración del contrato. El beneficio es para contratos registrados en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) que no superen los $ 220.000 y sean sobre propiedades con valor fiscal de hasta $ 10 millones.

Disminución de la plusvalía que deben pagar las construcciones en barrios determinados de la Ciudad, con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda.

Régimen de Co-vivienda que permite explorar nuevas formas de acceso a la vivienda, donde una comunidad de personas puede vivir en un edificio sin ser los propietarios o inquilinos por un plazo de tiempo amplio y a un precio inferior al del mercado.

Garantía más fácil: se bonifica el 70% del seguro de caución para que propietarios puedan usar ese seguro.

Alquilar más fácil: se trata de un crédito simple para mudarse.

Refacción más fácil: un programa para financiar reformas en viviendas desocupadas para aumentar la oferta.

Devolución del impuesto a las tarjetas de crédito

La devolución será sobre los importes cobrados entre el 22 de diciembre pasado, día del fallo del máximo tribunal, hasta el día en que fue eliminado el impuesto , el 10 de marzo.

, el 10 de marzo. Se reintegrarán 11 mil millones de pesos que van a volver a los bolsillos de la gente. El monto final varía mucho de persona a persona y depende del gasto con tarjeta de crédito que cada uno haya hecho.

El reintegro se verá reflejado en el resumen de las tarjetas de crédito emitidas en la Ciudad de Buenos Aires.

Trámites gratuitos