Robaron una invaluable reliquia de la Catedral de Córdoba

El robo de una invaluable reliquia revolucionó este jueves a los cordobeses. La sustracción ocurrió a plena luz del día en la Catedral de la ciudad de Córdoba, según denunciaron las autoridades eclesiásticas. Una persona trepó cinco metros y extrajo la corona que tenía la Virgen Nuestra Señora de Nieva, imagen que se encuentra al costado derecho del altar.

La corona data del año 1798 y fue traída desde España hace más de 200 años a la capital cordobesa. Según señaló Belén Urquiza, presidenta de la asociación civil Servicio de Guías, se trata de una reliquia que mide 16 centímetros con una base de 13,5 centímetros. Su valor en el mercado es incalculable.

La Policía de la Provincia detuvo este jueves a dos personas, y tras una intensa búsqueda dio con la corona en un domicilio particular de barrio San Vicente. Uno de los detenidos fue identificado por las cámaras de seguridad de la misma Catedral.

La policía de la provincia detuvo este jueves al supuesto autor material del robo de la corona que tiene un gran valor. Foto: Twitter @leoguevara80

Urquiza explicó en declaraciones a Canal C que la reliquia fue mandada a traer por el Obispo Ángel Moscoso. "Él entendía que la ciudad de Córdoba sufría de tempestades y granizo y la gente necesitaba rezar para salvarse", comentó la presidenta de la asociación civil. "La corona tiene detalles preciosos y tiene un gran valor simbólico", expresó.

Por su parte, ex titular de la Agencia Córdoba Cultura, Pablo Canedo, dijo no creer que se haya tratado "de un robo casual” “En Interpol siempre se exhiben una gran cantidad de artículos religiosos robados,. El mercado negro es amplio. Y el valor de esta corona no radicaba en que esté hecha de plata, sino por lo simbólico”, finalizó.

En tanto, un comerciante de antigüedades de una galería céntrica de la ciudad de Córdoba informó a que el supuesto ladrón intentó venderle la reliquia y él la rechazó.

"Ayer (por el miércoles) me la ofrecieron. Esta persona me dijo que se la habían regalado los curas. Me la mostró y me la ofreció en la puerta del local. Le dije que no y se fue. Es una persona media loca, para mí es un 'ciruja'", contó en declaraciones radiales.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Guillermo González, quien ordenó al área de Delitos Especializados distintos procedimientos que finalmente permitieron hallar la reliquia en un domicilio de barrio San Vicente donde residiría un coleccionista que fue detenido, al igual que la persona que habría cometido el robo. En diferentes operativos se recuperó la reliquia robada en la Catedral de Cordoba. Foto: Policía de la Provincia.

Así robaron la corona

Luego de detener a dos personas, un hombre en situación de vulnerabilidad sospechado como autor material del robo y otra persona acusado como encubridor porque tenía en su poder la reliquia, trascendió el video de la cámara de seguridad de la Catedral de Córdoba.

En las imágenes puede verse a un individuo vistiendo un pullover a rayas, que se trepa hasta llegar a la imagen religiosa, le quita la corona de su cabeza, la oculta entre sus ropas y se retira del lugar. Esto le permitió a la Policía dar con el ladrón. Mirá el video: