Los desatinos del fútbol infantil organizado por la Liga Mendocina y la Femefi

Son cientos los niños que forman parte de las divisiones infantiles y aspiran a divertirse y formarse como futbolistas, entrenándose tres y cuatro veces semanalmente guiados por entrenadores y preparadores físicos. Sus expectativas -y las de sus familiares que los apoyan y acompañan con habitualidad- en demasiadas ocasiones se ven frustradas por la incompetencia de los propios clubes, la estrictez formal inconducente de la Liga Mendocina, la desorganización e imprevisibilidad de la Femefi, el otro organismo que regula el fútbol infantil y por la falta de criterio de los árbitros e incluso de algunos entrenadores.

Esta enumeración de torpezas y debilidades, en muchas ocasiones son agravadas por la conducta de padres y familiares de los niños, con gestos, expresiones y hasta acciones , destempladas, agresivas e incluso violentas para con los árbitros que se extienden hasta los niños futbolistas.

Concretamente, nos vamos a referir a lo sucedido este fin de semana con lo que debía ser un encuentro en la división 2010 entre Gimnasia y Esgrima y Guaymallén.

En lo que respecta al Lobo mendocino, el inconveniente que surgió de su parte, no es la primera vez que sucede. Es la tercera oportunidad, que por faltas menores y fáciles de ser cumplidas, su equipo no juega y los jóvenes se frustran por no tener la máxima recompensa a sus entrenamientos e ilusión de jugar.

En este caso, el árbitro requirió el DNI físico del médico o personal de salud, que debe estar presente en todos los partidos oficiales. Ante la falta del mismo, la persona sanitaria presentó la versión digital del documento.

Con dudas y consultas por parte del árbitro, el tiempo transcurrió y pasada media hora y previas debates por parte del “estricto y dubitativo “réferi, les comunicó a los entrenadores, que si estaban de acuerdo, el partido podía jugarse.

Según refirió el entrenador gimnasista, el coach de Guaymallén se negó y adujo que se le debía adjudicar los puntos a su equipo.

Este punto final es importante de señalar. La supuesta conducta del entrenador guaymallino se aparta del “ fair play”. En niños no se debe fomentar el éxito o la suma de puntos, por rigurosidad formal exagerada o por la falta de criterio de árbitros o dirigentes.

Ellos, en su temprana edad deben conocer y ser formados en que el deporte y los partidos son el medio de divertirse, mejorar, relacionarse con chicos de otros clubes y avanzar en su formación.

El entrenador de Guaymallen se apartó de su misión esencial y dio un mal ejemplo a sus jóvenes jugadores, su decisión fue privilegiar el resultado a toda costa. Conducta inconveniente y errada.

En relación a Gimnasia, en tres ocasiones, por su exclusiva responsabilidad, sus partidos no se han jugado o han perdido los puntos. Falta reiterada de documentos de identidad y carencia de botiquín médico, pese a la presencia de ambulancia son de exclusiva responsabilidad del club mensana. Increíble irresponsabilidad de un club profesional.

Por su parte, los árbitros son absolutamente apegados a formalidades inconducentes, poco colaborativos a soluciones criteriosas e intemperantes en su conducta y respuestas.

La Liga Mendocina no ha hecho más lógicas y flexibles sus reglas. Deben propender a que se jueguen la totalidad de partidos, privilegiando el cuidado de la salud física de los jugadores, pero sin rigorismos inútiles y destructivos.

En los árbitros debe primar el sentido común y el buen criterio. Femefi por su parte debe evitar que numerosos partidos programados no se disputen.

En definitiva, las instituciones que rigen el fútbol, los clubes que acogen futuros jugadores, los entrenadores sin conciencia de su verdadera misión y árbitros alejados del mejor criterio, frustran a niños y jóvenes comprometidos y que legítimamente tienen sueños de futbolistas competitivos.