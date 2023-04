Paremos con la violencia, no es el camino

Prendo la tele, y veo que mataron a un laburante, nuevamente 2 rateros, delincuentes, que no valoran la vida, ni la ajena ni la propia. Le pegaron un tiro en el pecho, porque sí. Sus compañeros, hartos de lo mismo de siempre, reclaman, acompaño ese reclamo, lo considero coherente, hay que parar esto de alguna manera. La delincuencia, los robos, la impunidad con la que se mueven, es intolerable, que son menores, que los derechos de ellos, cuando los nuestros están pisoteados por donde los mires.

Un ministro que no es de mi devoción, fue a dar la cara, y se comió una paliza, y dicho altercado, terminó con quienes deben atrapar a los delincuentes, pegándoles a los trabajadores, que reclamaban por su compañero muerto. No hay solución, no se valora la vida, volvíamos mejores de la pandemia, cada vez está peor la sociedad, la gente, el ser humano. Es triste. Muy triste.

La delincuencia es intolerable.

Gentileza: Blogspot.

En 3 días, comienza semana santa, como cristiano, deseo una sociedad más justa, un gobierno más competente, gobernantes comprometidos con la realidad que nos agobia, una iglesia y una sociedad, más involucrada. Pediré en mis oraciones, porque las cosas mejoren, no nos merecemos seguir viviendo así.

Que las familias, de los muertos por tanta inseguridad, puedan encontrar el sosiego que sus almas necesitan. En diciembre nos unió el mundial, ayer nos unió Malvinas, hoy debe unirnos Daniel Barrientos, un laburante del transporte público que en un mes se jubilaba. Gobierno y anti gobierno, dejen de lado la campaña, y pónganse a buscar soluciones, el estallido social se ve asomar, por la ventana.

* Osvaldo Cícero, esposo y padre de familia.