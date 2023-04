Habló la hija del chofer asesinado: "Me molesta que Berni diga que fue un ajuste"

Acompañada por su tía, hermana de la víctima, la hija de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620 que fue asesinado mientras trabajaba en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, La Matanza, habló con periodistas y pidió justicia por su padre y respeto a la prensa.

"Me molesta el video que se está difundiendo de mi papá falllecido. Mataron a un hombre, no es joda. También me molesta que (Sergio) Berni diga que fue un ajuste de cuentas. Fue un hecho de inseguridad", dijo con bronca.

La joven se describió como "angustiada, con bronca e impotencia" y pidió que se investigue el homicidio de su padre. "Mataron a mi papá como si nada. Nadie tenía derecho a quitarle la vida", sentenció.

Daniel Barrientos tenía 55 años

Por otro lado, dijo que Barrientos tenía 55 años y que había enviudado ocho meses atrás. Desmintió que exista otro hijo del hombre y dijo desconocer a la mujer que se presenta como la viuda de la víctima.

Barrientos había superado varias cosas en su vida. Sufrió cáncer, fue operado varias veces y peleaba contra la inseguridad a diario, según el relato de su hija. "Era una persona carismática, siempre tiraba un chiste, era querido, gentil, alegre", dijo y pidió: "Ojalá esta inseguridad en algún momento se acabe porque es injusto que todos vivan con miedo".