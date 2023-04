Habló el abogado de la familia del chofer asesinado y contradijo a Sergio Berni

Dolor y necesidad de justicia. Ese es el pedido de la familia de Daniel Barrientos, el conductor de la línea 620, que fue asesinado ayer mientras trabajaba cuando intentaron robarle.

Con el pasar de las horas, se van conociendo nuevos datos del asesinato, y también diversas posturas sobre el hecho. En este sentido, Alfonso Franze, abogado de la familia del colectivero, habló con los medios de comunicación y desmintió las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quién sostuvo que fue un robo "muy raro".

"Se trató de hecho criminal y para ese lado tiene que ir la investigación", dijo el letrado.

Además, el abogado contó el pedido que le hizo la familia de Barrientos sobre cómo avanzar en la causa: "Me solicitaron que hable con el fiscal para decirle que no es un caso político, sino un pedido de justicia por algo que pasa todos los días en La matanza".

Cómo sigue la investigación

Respecto de la situación actual de la causa, indicó que el único detenido sigue siendo investigado ya que en la rueda de reconocimiento una mujer dice que le robó la cartera.

"Este martes se va a realizar la indagatoria contra el delincuente que tiene antecedentes por otros delitos", indicó Alfonso Franze.

A pesar de que la familia del único detenido sostiene que es inocente, las pruebas en su contra y su supuesta declaración sobre que se le "escapó el tiro" son relevantes para que continúe bajo aprehensión.

"Vamos a pedir más medidas. Hasta que no se tengan otros elementos, no se puede decir que es culpable, pero tiene antecedentes. Por el delito que está siendo buscado no es excarcelable", concluyó.