Dolor en el último adiós al chofer asesinado en Virrey del Pino

Entre lágrimas y palabras de apoyo, familiares y choferes de colectivos se reunieron en una casa velatoria de Ruta 3, a la altura del kilómetro 26, para despedir los restos de Daniel Barrientos, el conductor de la línea 620 que fue asesinado ayer mientras trabajaba cuando intentaron robarle.

El velorio comenzó a las 20 y finalizará alrededor de las 11 cuando los restos del hombre sean trasladados al Cementerio Parque Campo Santo. Antes, está previsto que el cortejo fúnebre pase por la casa donde vivía Daniel, en González Catán, y por los lugares que la víctima recorría a diario.

Por el crimen, las líneas 620 y 382 continúan de paro y en la terminal pudo verse otra imagen de dolor: el lugar cerrado, con los colectivos sin circular y mensajes de despedida de los vecinos. "Gracias por esperarnos siempre para llegar a los colegios, nos ayudaste mucho", escribió alguien mientras que otro pasajero dejó una nota que dice: "Daniel, un señor chofer. Siempre amable y respetuoso, siempre con un chiste o un comentario gracioso al subir al cole".

Antonio, delegado de la línea 620, recordó a su compañero en TN. "Daniel era una persona de bien, un trabajador que tenía la cultura del trabajo, por eso a poco de jubilarse estaba arriba de la unidad. Él estuvo muchos años en el recorría y se conocía con la mayoría de los pasajeros", describió y dijo que desde el Gobierno les prometieron mayor seguridad aunque duda de su efecto.

Velan los restos de Daniel Barrientos. Foto: Maximiliano Luna, Agencia Télam

"Nos dijeron que van a reforzar la seguridad, que van a instalar cámaras, pero es lo mismo que prometieron antes. Esperemos que esta vez se haga realidad aunque sin medidas de fondo una cámara sola no sirve", aseguró.

Para el hombre, "cuando pasan estas cosas hay control por un tiempo y después todo vuelve a la normalidad, se va diluyendo hasta que no queda nada". Lo cierto para él es que vivir con miedo no puede seguir siendo una posibilidad.

"Las autoridades son los que, supuestamente, pueden cambiar la situación. Son los que pueden darnos una respuesta a nosotros. Estamos descontentos porque a la inseguridad la sufrimos todos los días. Lo de ayer fue algo fatal. El chofer trabaja mal, con miedo. Muchos van al psicólogo porque es tu fuente de trabajo y si no tenés otra cosa, no podés dejarlo", aseguró.

El pedido de la viuda de Barrientos

Andrea, la viuda de Daniel Barrientos, pidió hoy estar "solo un minuto" para despedirse de su pareja. "No puedo entrar, no me deja su hija y su mamá. Yo convivía con él, fui la última persona que estuvo con él. ¿Por qué no me dejan estar con él? Un minuto pido para poder despedirlo", pidió entre lágrimas.

La mujer dijo en declaraciones radiales que solo deseaba "poder entrar y poder verlo un minuto aunque sea" y aclaró: "De todo lo demás ya hablé y no quiero hablar más. No entiendo qué pasa. Solamente salí a pedir justicia por su vida y no hablé de nadie".

La mujer suplicó poder pasar. "Sé lo que era como marido y como pareja. Él hubiese querido que yo estuviese ahí en este momento", agregó.