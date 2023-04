Desafíos de pareja en la actualidad: cambio generacional y separación

Estar en pareja resulta un desafío en la actualidad. Las nuevas formas de vinculación con el otro marcan nuevas instancias en las relaciones. MDZ Radio dialogó con Marcela Wozny, psicóloga clínica de adultos y parejas, sobre las problemáticas que se presentan en la actualidad.

La especialista primeramente advirtió que en su espacio de consulta recibe diversos casos de parejas que dependen de la particularidad de cada una y del momento que transita la relación. “Estoy acompañando a una pareja que está decidiendo la maternidad o no. Trabajo desde la diversidad también, con mujeres que han encontrado su sexualidad y orientación más grandes, donde se encuentran conviviendo por primera vez. Parejas de varones que están abriendo la pareja, y no saben con qué parámetros medir esta situación”, expresó.

Según Wozny, la clave para la resolución de problemáticas que pueden surgir en la pareja es el humor. “Es uno de los predictores de salud muy importante, puede representar uno de los insumos que una pareja puede tener para resolver los conflictos”, remarcó.

“Cada pareja tiene su historia. Cuando uno se junta con otro, ese otro tiene su historia, tiene vínculos, la historia de cómo se vivieron los vínculos en su propia familia, qué mandatos tiene. Muchas veces ayudamos a las parejas a que ese librito común y viejo se rompa en pedazos, y se escriba una nueva historia. Estar en pareja es animarse a escribir una nueva narrativa que tenga pautas de reconocimiento de quienes queremos ser”, sostuvo.

Cambio generacional

“Está muy bien visto que la mujer trabaje, pero puertas adentro sigue existiendo un desnivel en cuanto a los roles, las tarea domésticas. Esto genera un malestar, porque hay varones que todavía están haciendo una transición. Hoy existe un estereotipo de pareja donde la buena mujer es la que quiere ser madre, la que tiene que trabajar menos porque tiene que quedarse haciendo cosas de la casa. Pero a la vez nos encontramos con parejas más igualitarias, donde los roles están más repartidos”, remarcó.

La decisión de separarse

Según la especialista, resulta fundamental construir en la pareja lo que necesitan y establecer los límites para crecer. “Cuando vos planteas objetivos de pareja en el inicio, sabes hasta dónde podés llevar. Pero si insistís y hay desentendimiento, falta de respeto, y lo que se llama los cuatro jinetes del apocalipsis, que tiene que ver con la descalificación mutua, las conductas evasivas; a veces es más viable que cada uno tome sus espacios personales de terapia para después concretar una mediación. Lo mejor que puede hacer una pareja que no se lleva bien y que no está construyendo un buen vínculo, es sanamente separarse y despedirse”, añadió Wozny.

Además, la especialista sostuvo que el proceso de separación puede comenzar con gestos, con distancia emocional, falta de relaciones sexuales. “Casi siempre nos encontramos en la base con una falta de comunicación. El ser humano no tiene procesos lineales. Muchas parejas en medio de su decisión de no seguir juntos vuelven a encontrarse. A veces esto no funciona y reafirman que no era ese el lugar que estaban buscando”, agregó.

“El que deja de forzar también empieza a desapegarse. Esto ayuda a pararse en otro lugar, a posicionarse no en el lugar de la retención, que muchas veces hace forzar un vínculo que no tiene más energía”, cerró.