"Crisálida", la mujer que escribió un libro para mostrar cómo ayudó a su hijo a salir de las adicciones

Su mensaje se identifica con todo aquello que dé la pauta de un cambio; que hable de crecimiento, aprendizaje y también transformación. Justamente por eso, no da nombres. Prefiere preservarse y que el resto de las personas la identifiquen con una "crisálida", un pseudónimo que eligió hace tiempo, cuando ella misma se halló frente a un despertar que cambió para siempre su vida. Es una madre que ha sufrido la certeza de ver marchitar a su propio hijo como consecuencia del consumo de drogas ilegales. Es la mujer que buscó ayuda por todos los sitios posibles, la misma que se desvaneció en tristeza y que pese a todas las dificultades se volvió a abrir paso a la escucha, a la contención y al acompañamiento para sumar amor donde la esperanza parecía haberse apagado.

"Crisálida" no quiere dar su nombre. Prefiere contar cómo es el proceso de acompañar a un hijo que es víctima de las adicciones en el día a día. Lo transmite a través de un libro que fue presentado el viernes 31 de marzo en Mendoza. Se llama "La adicción activa en la vida de un hijo" y es un compilado de historias con las que ella busca deshilvanar tramos de en la vida de las personas que viven una adicción y sus familias.

"Me identifico con la libélula o con una mariposa antes de nacer. Porque creo que es posible mirar hacia el futuro dejando de lado las adicciones para poder renacer", expresa esta madre que meses atrás decidió compartir en palabras las vivencias con su hijo. Cuenta cómo el dolor no canalizado, en un contexto de vulnerabilidad fue el puente para dejar entrar en su cuerpo sustancias que lo dejaron en grave peligro en varias oportunidades.

"Las situaciones que se viven como madre con un hijo adicto a las drogas no se olvidan nunca más. Ellos sufren de manera extrema y no siempre es sencillo llegar. Son procesos complejos y profundos, en los que juegan una infinita cantidad de variables. El cerebro de una persona adicta a las drogas no siempre se puede recuperar, pero sí es posible aliviar esa carga, con mucha constancia, fortaleza interior y perseverancia", comienza la reflexión a mujer.

Sabe en carne propia de qué se trata eso de cargar con estigmas sociales; quiere que su hijo siga en la dirección de recuperar su vida y continuar con sus trabajos. Por eso, resguarda tanto su identidad como la de su hijo. Quiere ante todo, generar conciencia y profundiza que lejos de tratarse de una enfermedad en si misma, el consumo problemático requiere de abordajes multidisciplinarios y que se sostengan en el tiempo. Puntualiza además, que es el entorno de la persona el que también necesita sanar, tal como fue su caso.

"Crisálida" expresa su historia de vida a través de su libro con el que busca generar conciencia en relación a las adicciones.

"La adicción es una enfermedad que muchas veces aparece de manera silenciosa y que en muchos casos se lleva para siempre. Por eso la clave está en permitir que las personas del entorno brinden ayuda pero ante todo, es la persona quien debe querer hacer ese cambio, porque de lo contrario, nada sería posible", expresa "Crisálida" y detalla que en el caso de su hijo, después de muchos años de tratamientos, terapias e internaciones logró tener conciencia de su enfermedad e incorporó la necesidad de recuperarse. "Hoy mi hijo es un adicto en recuperación", comparte esta mamá que supo la realidad de su hijo hace 18 años, cuando él tenía tan solo doce. Desde allí, la lucha para poder sacarlo nunca terminó.

Dice "Crisálida" que en este caso, el que la hizo andar por caminos insospechados antes, el joven había comenzado a consumir cigarrillos de marihuana que le vendían personas de su entorno. Luego, comenzó a consumir cocaína y más tarde mezclas. Al llegar a casa, la mujer -quien escribió el libro recientemente- notaba algo diferente en el comportamiento de su hijo. "Tenía reacciones de agresión verbal, rompía cosas. Esto fue el primer llamado de atención", alerta la mujer.

Desde que comenzó con el policonsumo hasta hoy, el hijo de "Crisálida" estuvo internado seis veces, una de las últimas, en un centro de internación y recuperación ubicado en Buenos Aires. Pasó allí dos años en los que luchó para rehabilitarse. Su mamá era quien lo visitaba cuando estaba vigente la autorización. El resto de los días, los pacientes deben permanecer aislados, dependiendo del caso. Recuerda esos instantes y la voz se le entrecorta a esa mamá que nunca bajó los brazos. "Perdón que llore, perdón por mi emoción, pero no puedo expresarlo de otro modo", desliza antes de retomar la charla.

"Un día a la vez"

"Crisálida" asegura que afrontar el proceso de recuperación a las adicciones que vive uno o más integrantes de la familia es por demás complejo y doloroso para quien lo vive, Detalla, por ejemplo, que en el caso de su hijo, al cuadro de epilepsia preexistente, se le sumó un trastorno de tipo emocional denominado negatividad desafiante,de acuerdo a los diagnósticos médicos. "Trabajar mucho en las emociones, hallar formas de que ellos mismos pueden acceder a los tratamientos es extremadamente complejo pero necesario. El secreto a veces está en lograrlo "un día a la vez". Tener en cuenta que un día más es una nueva oportunidad", expresa la mamá que asegura, siempre amó plasmar en palabras lo que sentía.

Además de transmitir un mensaje de amor y concientización a través de su libro, la mujer quiere visibilizar las necesidades y falencias que existen por parte de los Estados (tanto el Nacional como los provinciales) y las obras sociales para abordar de manera adecuada la problemática de las adicciones en los jóvenes. "Hay muchas fallas por parte del Estado y de las obras sociales. Hay demoras en la atención y cuesta mucho poder lograr que las personas con adicciones cuenten con un abordaje adecuado". La existencia de mecanismos más concretos para frenar la comercialización de drogas en los barrios por parte del Estados y de las áreas a cargo de las investigaciones es otra temática que asegura, es clave para evitar que más niños, jóvenes y sus familias resulten afectados como consecuencia del consumo de drogas ilegales.