Crimen del colectivero: violencia anómica y sin nombres

Debemos explorar otras respuestas y en caso de tomar cierta distancia, vemos diferentes posibles lecturas, que sin anular la primera, todas ellas tienen un denominador común: estamos en la sociedad de la violencia sin control. Para dar contexto a lo sucedido, el relato: Un chofer de colectivos del conurbano, uno más, y no sabemos cuántos, es asesinado. Sus colegas, compañeros, amigos, se reúnen para reclamar, para pedir respuestas, para mostrar su desesperanza, su impotencia y su

hastío.

La sociedad fue testigo de cómo hace unos días moría una niña en “situación de calle”, eufemismo para describir lo indescriptible, lo que nos humilla como sociedad: gente, familias enteras con niños en la más absoluta marginalidad, en las puertas mismas de la Casa Rosada. Al mismo tiempo en el conurbano, ya hay zonas enteras que literalmente funcionan como zonas liberadas, en las cuales el estado lo único que hace es recaudar impuestos. Quienes pueden migran a reservorios humanos que publicitan la

fantasía de seguridad, los barrios cerrados.

Las casas abandonadas o en venta se incrementan y quienes quedan saben que lo hacen a costa de su vida. La frustración, la impotencia, la ira y su consecuencia, la violencia, crece. Nuestra capacidad de existir en un mundo con reglas, con códigos inclusive si se quiere, existe en la medida de poder saber cuáles son ellos, y así cualquiera sea la norma existe la posibilidad de seguirla o plegarse, inclusive con disgusto o como último recurso a ella.

Daniel Barrientos, asesinado por delincuentes.

Todo sea para que el castigo, la amenaza cese. Nos vamos arrinconando en nuestras expectativas vitales cada vez más, aceptamos lo inaceptable con tal de sobrevivir. Crece una parte de la población que considera como salida válida, quizás la única, la de victimizar a los otros habitantes de la prisión. Al mismo tiempo comprueba que eso en la anomia no tiene costo. Es la respuesta de animales de experimentación, en lo que en realidad nos hemos convertido todos hace tiempo. Todos los experimentos, desde los científicos de hace algunos años, hasta los infames de la historia como los campos de concentración, han usado la lógica de unos contra otros como instrumento de dominio.

El problema se presenta cuando el experimentador cree tener un control absoluto y se excede o desconoce él mismo las reales consecuencias de su experimento. Allí estamos ante un grave problema, ya que nadie puede conocer la respuesta o hacerse

cargo de sus consecuencias. Los medios buscan de manera desesperada distraer, cada vez con estímulos que se agotan rápidamente, pero la realidad, al igual que las moscas de Sartre son imposibles de soslayar. En ese contexto de anomia, de ausencia de normas, hay quienes creen poder cosechar, mayormente poder, y que eso les dará lo que su insondable deseo les oculta a ellos mismos.

Los violentos, los que siembran, cultivan y cosechan la violencia, también han perdido el sentido y sobre todo la razón. Especialmente esto último, ya que en este lugar donde la violencia ya es anómica tampoco podemos ponerle nombres o responsables. Hay quienes pueden creer cosechar quizás, pero del otro lado hay quienes también aprovechan esa ausencia de normas y nombres para fantasear con el poder que obtendrán. Un ministro se presenta como en otras ocasiones en las que busca enviar un mensaje (¿a quién a la sociedad, a la interna?), pero esta vez sin éxito y con grave riesgo. Otro del mismo sector dejará caer palabras ambiguas poniendo en duda al colega agredido.

La imagen de Daniel Barrientos.

La policía de un lado no aparece, la de otro protege al otro ministro, pero al mismo tiempo agrede a manifestantes, no así en apariencia a los atacantes. Los límites de bandos de la guerra, de la batalla son cada vez más borrosos. El juego de la confusión, nos lleva a quedar en interminables rumiaciones que paralizan. La química de la parálisis, la ira, y el miedo, nunca han combinado bien. Así vamos, quizás ya estamos, a la sociedad de la anarquía y el caos, donde un ministro precisamente de seguridad, salva su vida de ser linchado de milagro a manos de no sabemos si ciudadanos superados por la impotencia y la furia o por violentos que responden otros intereses.

La furia, la violencia social que vemos en manifestaciones de todo tipo es a veces comprensible (aunque no justificable), en este caso indudablemente, pero ¿sus ejecutores son auténticos representantes de ella o solo usan el malestar social?

La realidad es que en este juego de bandas, de pandillas, ya que no parecen merecer otro nombre, tenemos que tener mucho cuidado de no ser usados por ellos, por los mercaderes de la violencia El pozo de la violencia no tiene fondo, ya no es solo mirar a la historia, sino a otras sociedades que recorrieron este camino y hoy ya no existen como tales.

En nuestro hastío , desesperación aun en el límite de nuestras fuerzas, es el momento de darnos cuenta que tenemos que reestablecer un criterio, una norma. La sociedad anómica nos destruirá con tal.

* Enrique De Rosa Alabaster. Psiquiatra Forense Médico Legista MN 63406

Presidente Asociación Argentina de Victimología

@enriquederosa

www.enriquederosa.com