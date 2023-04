El dramático testimonio de la esposa del chofer asesinado

"Para mí era todo. A mí me arrancaron la mitad de la vida. Me sacaron las ganas de vivir", declaró Andrea, la esposa de Daniel Barrientos, ante la prensa. En un testimonio dramático, la viuda recordó que Daniel "ya quería jubilarse" y que tan solo aguardaban "la contestación de la ANSES" para encarar nuevos proyecto en su vida. Además, la viuda tomó posición ante los incidentes que incluyeron a Sergio Berni y terminaron con el funcionario agredido.

"Queríamos viajar, comprar nuestra casa. Vivir lo que nos quedaba, poner un negocio. Teníamos el proyecto de irnos de Buenos Aires. Está muy complicado todo. No pudimos", señaló Andrea, sumida en el dolor de haber perdido a su esposo. Además, comentó que a sus 65 años, Daniel "ya no quería ir a trabajar", porque "quería disfrutar de la vida y de la familia".

El colectivero fue asesinado mientras trabajaba y fue asaltado. Un policía de la Ciudad que viajaba en la unidad intentó infructuosamente evitar el robo. (Foto: Noticias Argentinas)

"Siempre me mandaba mensajes cuando llegaba. Hoy justamente fue lo mismo. Le dije que me llame cuando llegue para que no use el celular cuando iba manejando. Y no me contestó más. Le mandé un par de mensajes y ya no me respondió. Todos los recorridos él me iba diciendo", fue el comentario de Andrea, que recordó que le pareció raro que no se volviera a comunicar con ella. Luego agregó que se enteró "por gente de la empresa que lo habían matado".

En la comunicación de la viuda de Barrientos con la prensa, señaló que Daniel era "una excelente persona" y ella solo atinó a pedir "justicia" por lo sucedido. Además, lamentó que "hoy le tocó a la persona que más amo en la vida, pero hay muchos compañeros que pasan por lo mismo".

El corte se prolongaría durante toda la noche. (Foto: Noticias Argentinas)

La mujer, prefirió no hacer referencias a lo acontecido con Sergio Berni en la manifestación y contó que "todos los recorridos que hacía eran muy peligrosos", en referencia al trabajo que realizaba su esposo. Además, remarcó que esa unidad de la línea 620 "no tenía cámara de seguridad".