Quién es el segundo argentino que podría convertirse en santo y qué milagro se le atribuye

El Vaticano aceleró el proceso de beatificación del excardenal argentino Eduardo Pironio donde una junta de peritos médicos -de distintos credos, ateos y agnósticos- deberá definir el 4 de mayo si se produjo una "recuperación milagrosa" de un niño que había aspirado purpurina en Mar del Plata, cuyos pronósticos eran desalentadores y pudo reponerse sin secuelas después de que sus padres le encomendaran su sanación a quien fue el segundo obispo de la ciudad.

El fallo de dicha junta sería el último eslabón en el camino a la beatificación del que podría convertirse en el segundo santo argentino.

Pironio estuvo al frente de la Diócesis de Mar del Plata un corto período pero dejó un legado "muy grande", según enunció el Obispo Gabriel Mestre, actual líder de la comunidad religiosa de Mar del Plata, quien no solo recuerda bien las circunstancias del milagro sino que tiene un contacto frecuente con "el niño que sobrevivió".

Pironio nació el 3 de diciembre de 1920, en 9 de Julio - Foto: Conferencia Episcopal Argentina

"El milagro aconteció hace más de 15 años atrás en la ciudad de Mar del Plata donde un pequeño aspiró purpurina y estaba en situación gravísima, aparentemente sin posibilidades de recuperación. Los médicos del Hospital Materno Infantil ya le habían explicado a la familia que era poco probable que pudiera salir de la terapia intensiva; entonces su mamá, por invitación de un sacerdote, le rezó al reverso de una estampa que tenía la figura de Monseñor Pironio y el niño no solamente se recuperó a los poquitos días sino que lo hizo sin secuelas", relató el Obispo nombrado por el Papa Francisco, en diálogo con MDZ, en alusión a los posibles daños renales y hepáticos que sufren los sobrevivientes a este tipo de afecciones respiratorias.

Mestre reveló que el niño -ahora adolescente- continúa viviendo en la ciudad y que tiene valoraciones "muy positivas" con estas novedades que llegaron desde la Santa Sede.

El Obispo Gabriel Mestre impulsa la beatificación de Pironio - Foto: Diócesis de Mar del Plata

El camino para ser considerado un milagro fue "largo y trabajoso". "Se hicieron todos los estudios correspondientes, incluso la Santa Sede pide ratificar si es que hay un milagro o no, en una serie de digamos pruebas de que no se pueda explicar científicamente esta recuperación. Por eso los peritos médicos que integran la junta son agnósticos, ateos o creyentes de otros sistemas religiosos que no son el cristiano católico", graficó, en alusión a la apertura de la causa de beatificación en el año 2006.

"Francisco con Pironio tuvo un trato muy estrecho, principalmente cuando él fue el Obispo auxiliar de Buenos Aires y Pironio cardenal en el Vaticano. Su estilo marcó el pastoreo del entonces Bergoglio y por eso tomó temáticas que estaban en su espíritu y legado espiritual", reconoció sobre el creador de la Marcha de la Esperanza que también dejó un "gran legado en la ciudad". "El sello que dejó en la ciudad tiene que ver con una fuerte presencia pastoral, comprometida, con cercanía a los jóvenes, una opción misionera por estar presente sobre todo en lo que hoy el papa Francisco llama 'las periferias', estar cercano a estos ámbitos, un compromiso fuerte con la realidad de los más pobres y necesitados", agregó.

Con respecto a la beatificación, el Papa no es en rigor quien las consolida. En otras ocasiones las hizo algún cardenal legado por él que manda al lugar más conveniente con su historia biográfica, pero no es algo que esté escrito sino que es "una cuestión de práctica". Según las estimaciones de Mestre, "estamos en las puertas de una posibilidad de beatificación de Pironio y muy cerca de una eventual visita de Francisco a la Argentina, que tanto anhelamos en nuestra patria, y esperamos que sea el año que viene".

Pironio que falleció en 1998 en Roma, Italia, fue el segundo obispo de Mar del Plata, presidente del Consejo Pontificio para los Laicos y llegó a ser mencionado como posible Papa en la década del setenta.

Su período en la ciudad balnearia se extendió desde el 27 abril de 1972 hasta el 20 de septiembre de 1975, con una salida precipitada por amenazas vinculadas a los militares y grupos parapoliciales, y el asesinato de una de sus colaboradoras más cercanas, que motivaron su salida del país intempestiva y su radicación en el Vaticano, el lugar donde se quedó hasta su muerte.

El Papa Francisco autorizó en febrero de 2022 la publicación del decreto que reconoce sus “virtudes heroicas”, razón que lo que hace "venerable", segundo paso hacia el honor de los altares.

La declaración de "beato" es un paso que antecede al de santo. En 2016, el cura gaucho José Gabriel Brochero, canonizado en 2017, se convirtió en el primer santo argentino.