La cultura organizacional enfocada en el bienestar y desarrollo de los colaboradores: el trabajo más buscado por los “millennials” y “centennials.”

Desde hace más de 20 años la consultora Great Place to Work (GPTW) se encarga de analizar y calificar a los mejores sitios de trabajo en la Argentina, teniendo en cuenta cuestiones como la gestión ética de los jefes y el trato a los empleados.

En la edición de este año, PUMA se posicionó en el lugar 13 en el ranking de empresas con más de 1000 colaboradores, convirtiéndose en la única del rubro textil en esa categoría. La estadística de GPTW indica que el 87% de sus empleados considera que la empresa es un excelente lugar para trabajar.

“Desde PUMA nos enfocamos en crear una cultura en la cual las personas están primero. Esto se logra a través de una cadena de confianza que se fortalece con acciones, políticas y comunicaciones claras. Cada día, nos esforzamos por generar el mejor ambiente de trabajo posible”, asegura Federico Fulchi, Head of People & Organization de la empresa.

Es importante recalcar que la demografía de PUMA es muy joven: el 75% de los empleados en Argentina son millennials (nacidos entre 1981 y 1994) y centennials (Generación Z, nacida entre 1995 y 2010). De hecho, el año pasado la firma obtuvo el puesto 12 entre los mejores sitios de trabajo para los millenials del país.

“Las nuevas generaciones nos enseñan mucho todos los días, aportan comunicación directa, feedback instantáneo, resolución práctica y un enfoque en el balance entre trabajo y vida, lo que hace que PUMA sea un lugar atractivo para trabajar para las nuevas generaciones”, agrega Fulchi.

Otro punto importante es la integración en la empresa, que cuenta con un proceso especial diseñado para recibir a los nuevos colaboradores que comienza el primer día de trabajo.

“Cuando se trata de atraer y retener talentos, es importante ofrecer un ambiente y clima de trabajo seguro y respetuoso, así como de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Asimismo, ofrecemos condiciones de contratación competitivas y beneficios que se ajusten a las necesidades de los colaboradores”, indica el Head.

Algunos de esos puntos destacados son el esquema híbrido de trabajo (para empleados corporativos), beneficios en bienestar, salud y seguros de vida, capacitaciones en idiomas y el Celebration Tour. Se trata de una actividad especial en la que los empleados pueden conocer operaciones de la empresa en distintas partes del país.

“PUMA me representa en la valentía y las ganas de seguir obteniendo logros. Me sentí reconocida desde el momento cero y me permitieron crecer”, explica Clara Santaliz, Team Head del equipo de Comercio Exterior desde hace seis años, en las oficinas de Pilar.

Otro caso exitoso es el de Silvia De Luca, Head of Finance en las oficinas corporativas de Puma: “Siempre tuve el espacio y el respeto por parte de mis jefes, de mis pares y mi equipo para trabajar con libertad y determinación. Quien tiene las habilidades necesarias y la pasión por esta empresa puede asumir tareas de dirección sin importar el género”.

En esa línea, la supervisora de producción Rocío Carrizo, quien se desempeña en la planta de PUMA en La Rioja, asegura: “Los puestos jerárquicos todo el tiempo quieren mejorar cada aspecto de la fábrica, por más pequeño que sea. Realmente les importa cómo se siente cada empleado”.

Y agrega: “Considero que es una gran familia donde cada uno puede trabajar y especializarse tanto desde lo profesional como lo personal, ya que no solo se crece profesionalmente, sino que también se aprenden muchas cosas a nivel personal.” Sostiene.

En ese sentido, el 81% de los empleados considera que los jefes “conducen el negocio honesta y éticamente”, el 85% opina que recibe un buen trato independientemente de su posición, el 84% asegura que puede ser sí mismo en su lugar de trabajo y otro 92% se siente orgulloso al contar que trabaja en PUMA.

Un aspecto importante que convierte a Puma en un sitio atractivo para los más jóvenes es la facilidad para combinar los horarios de trabajo con los de estudio. Antonella Donnangelo trabaja desde hace 11 meses como vendedora part- time en la tienda de PUMA del shopping Unicenter, además de ser estudiante de Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Abierta Interamericana.

“Es una empresa muy humana, que respeta horarios mientras brinda otros beneficios, como capacitaciones que te hacen crecer como vendedor y como persona. Administramos los francos y jornadas de trabajo en base a los de cursada. Los supervisores siempre están atentos a cada uno de los colaboradores y a su crecimiento”, desarrolla.