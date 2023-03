Noonoouri: "Tenía mucho para decir pero nadie escucha a un niño de 5 años"

Noonoouri llegó a la Argentina para cubrir los desfiles de BAFWEEK, la Semana de la Moda de Buenos Aires. Esta no es la primera vez que llega a Buenos Aires. Ya estuvo en 2018, justo después de debutar como influencer en la Semana de la Moda de Nueva York. El alemán Joerg Zuber es el creador de esta influencer virtual que se escribe mensajes directos con personalidades como Kim Kardashian y se sienta en la primera fila de los desfiles más importantes del mundo.

Aunque fue gestada en Europa, Noonoouri se siente en casa cuando está en Argentina. Es que cuando Zuber comenzó a concretar el sueño que tenía desde que era un niño trabajó junto a diseñadores argentinos para darle vida a esta influencer virtual. Él mismo ama Buenos Aires y viene dos veces al año con la excusa de reunirse cara a cara con su equipo.

"Hacen algo de la nada", dice admirado por la creatividad de los argentinos. Y enseguida agrega: "Incluso si hay un lugar que se está cayendo abajo y no hay dinero para restaurarlo, hay detalles cómo floreros y velas aromáticas que te hacen sentir bienvenido". Lo compara con Alemania y asegura que en la misma situación las personas estarían quejándose. Nota la calidez de los argentinos también en los vínculos. "En Argentina el vaso está medio lleno, en Alemania, está medio vacío", concluye.

Noonoouri vestida por Pablo Ramírez

Para contar la historia de Noonoouri, Zuber se retrotrae a su infancia. "Cuando era chico tenía mucho para decir, pero es difícil que alguien le preste atención a un niño de 5 años", comenta y acota que se dio cuenta de que "si tuviera una amiga mayor que yo y más bonita que yo, ella iba a poder hablar por mí".

Le interesaba el glamour. Recuerda que, siendo aún muy pequeño, usó un dinero que le dio su mamá para comprar una revista Vogue. Ella le dijo que no era para chicos y él le respondió que mirara el papel, los diseños, la belleza. Pero a pesar de su amor por la estética, Zuber tenía mucho más para decir. "Veía chicos que se morían de hambre, animales sufriendo, la desforestación de nuestros bosques y quería encontrar la forma de ayudar".

Incluso cuando lucha por el medio ambiente, los derechos humanos o contra la crueladad animal, Noonoouri se destaca por su estética.

"Cuando creé a Noonoouri, no solo pensaba en mostrar un mundo más bello, sino que quería darle una voz a los que no tienen voz", dice, y detalla que esta influencer virtual estuvo durante mucho tiempo en su cabeza y en su corazón, ya que no tenía herramientas para crearla. Sin embargo, comenzó a darle vida cuando, a los 20 años, creó su primer estudio de diseño. Unos años más tarde, el boom de las influencers ayudó a darle forma a Noonoouri que en su afán de ser "la voz de quienes no tiene voz" es tan fashionistas como activista.

Noonoouri posó delante del antiguo gomero que se encuentra en Recoleta

Fueron tres diseñadores argentinos los que trabajaron junto a Zuber para darle vida a Noonoouri. Él buscó inversiones durante 9 años, aparentemente no tuvo éxito, aunque reconoce que en ese tiempo ella fue fortaleciendo su carácter. "Me decían que tenía que hacerla más sexy, con más volumen en caderas, busto y labios, pero esa no era mi idea", confiesa y revela con el tiempo hay un rasgo clave de esta influencer virtual que fue haciéndose cada vez más claro: "No va a cambiar por nadie".

Sin encontrar inversores y con la certeza de que esta influencer virtual debía "materializarse", decidió que tomara vida. La presentación pública de Noonoouri fue en febrero de 2018, durante la Semana de la Moda de Nueva York. Y enseguida comenzaron a seguirla personalidades del mundo de la moda. Noonoouri con un vestido de Gabriel Lage y un broche de Swarovski delante del icónico Teatro Colón

Zuber sostiene que la personalidad de Noonoouri se sintetiza en lo que él llama la Triple C: cute (tanto ella como lo que la rodea debe ser bonito), curious (curiosa) y couture (refiere a la alta costura, pero no se limita a esto, sino que tiene que ver con la calidad).

Noonoouri jamás se queda quieta. Atenta a los avances de la tecnología, ha incursionado en el metaverso transformándose en diversos personajes. Hay más de 750.000 NFTs con su sello.

En tiempos en los que muchos temen ser desplazados por la inteligencia artificial, Zuber declara que Noonouri prefiere la humanidad. "Ella misma, al igual que la Sirenita y Pinocho, sueña con ser humana, es su mayor deseo", confiesa su creador. Incluso, en diálogo con MDZ, señala que la inteligencia artificial "todavía es muy fría".

"Es interesante para nosotros. Comenzamos a trabajar con inteligencia artificial, pero todavía no está a la altura. Todavía necesitamos a los humanos para darle a Noonoouri expresiones humanas", explica y aclara que todo el equipo trabaja en darle vida a la influencer virtual buscando hacerla cada vez más humanas. "Sería interesante que ella pudiera aprender hábitos, lo estamos probando, pero todavía son humanos los que están detrás de Noonoouri. Debatimos acerca de lo que ella debe usar y cómo y en esas discusiones hay amor y no estoy seguro de que una máquina pueda poner amor en algo", reflexiona. "Si me hubieran invitado a la gala del MET, habría llevado un vestido antibalas", declaró Noonoouri en sus redes.

A horas del primer desfile de BAFWEEK, el evento que la trajo nuevamente a la Argentina, esta influencer virtual tiene un mensaje para dar. Encierra la frustración de un niño de 5 años que no se sentía escuchado, la lucha por los derechos humanos, el cuidado de los animales y el cuidado del medio ambiente, y también el amor por lo bello. "Cree en tus sueños", dice Noonoouri que no es más que un sueño hecho realidad.