El crudo "coletazo" de la crisis que impacta en el comercio de Mendoza

El impacto de la crisis económica del país y la imposibilidad de miles de mendocinos de realizar compras como consecuencia de su menor poder adquisitivo se hacen sentir en las pequeñas y medianas empresas de Mendoza. Desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la ciudad de Mendoza (Cecitys) dieron a conocer en las últimas horas de este lunes que las ventas minoristas cayeron 0,9% en febrero frente al mismo mes del año pasado. Los datos también muestran que las ventas constantes acumulan un descenso de 0,6% en los primeros dos meses de 2023 y de hecho, en la comparación mensual realizada por la entidad, los comercios vendieron en febrero un 0,6% menos que el mes pasado.

Según el informe presentado por la Cecitys, las ventas del mes se concentraron mayoritariamente en bienes y servicios vinculados al sector turismo, en sintonía con los eventos convocantes que trajeron a estas tierras a miles de viajeros en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023. Además, en febrero se registró un fuerte aumento en los precios de los alimentos con su máximo exponente en la dinámica de la carne vacuna, con subas mensuales que promediaron el 25%, que redujeron la capacidad de compra para otros productos.

Los rubros más afectados en el país

Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), elaborado en base a su relevamiento mensual entre 1.135 comercios minoristas de todo el país, realizado entre el 31 de enero y 3 de febrero.

En ese sentido, el análisis sectorial muestra que en la comparación anual, de los siete rubros relevados en febrero, crecieron Farmacia (+7,9%), Alimentos y Bebidas (+2,6%) y Perfumerías (+1,7%). En cambio, se retrajeron las ventas en las áreas textil e Indumentaria (-11%), bazar, decoración, textiles del hogar y muebles (-3,4%), ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción (-1,1%) y calzados y marroquinería (-0,8%).

Los comercios del centro mendocinos experimentaron una caída en las ventas.

En lo referente de las ventas de alimentos y bebidas, los datos de la CAME indican que las ventas en febrero crecieron 2,6% anual, pero declinaron un 1% mensual, a precios reales. "En los primeros dos meses del año acumulan un aumento de 3,1%. Los más complicados fueron quienes vendieron productos frescos, especialmente cárnicos y sus derivados, y frutas, que tuvieron subas de precios fuertes en el mes y los negocios no pudieron trasladar al público completamente para no frenar las ventas", destacaron desde la Cecitys y agregaron que “se vendió mucho, pero se requirieron más horas de trabajo para obtener una rentabilidad igual a enero. Esto es consecuencia del aumento de los precios y no poder trasladarlo en forma proporcional al precio de venta”, describieron en función de los testimonios de los propios comerciantes.

Febrero complejo

Según los datos de la CAME, febrero "fue un mes con algunas disparidades en los resultados. Las mueblerías en Rosario, Córdoba, La Plata, Mendoza, Paraná o Ciudad de Buenos Aires, reportaron buenos niveles de ventas muy orientadas al amoblamiento de departamentos de jóvenes estudiantes. "El resto, en general, no tuvo un buen mes y se manifestó afectado por el feriado de Carnaval y la inflación", indica el informe. En lo referente a calzado y marroquinería, desde las entidades que nuclean a los pequeños y medianos comerciantes del país destacaron que las ventas en el primer bimestre 2023 acumularon una caída de 1,6%.

"El sector tuvo un mes dinámico por el inicio del ciclo lectivo, y se espera que en marzo incidan el comienzo de las actividades deportivas y de las reuniones formales y laborales que generar un mejor clima de demanda. Pero aun así los comercios señalan que no será fácil remontar si no mejora el poder adquisitivo de la gente", explicaron y detallaron que rubros como farmacia, ferretería y materiales eléctricos también experimentaron una caída en los ingresos, al igual que el de perfumería.