Piqueteros definieron un plan de lucha y el Gobierno no va a ceder

Victoria Tolosa Paz no va a ceder frente a la presión de Unidad Piquetera, es una decisión tomada y tiene el apoyo del presidente Alberto Fernández. Las agrupaciones sociales resolvieron hoy que el mes de marzo será caliente, y de no haber respuestas concretas, más caliente será abril, con acampes y protestas coordinadas en todo el país.

Eduardo Belliboni, referente de la agrupación, le dijo a MDZ: "Declaramos que mientras no exista un seguro a los desocupados y en función de la asistencia a la familia sin trabajo se universalice los programas sociales, se asistan los comedores populares integralmente, se entreguen las herramientas comprometidas para desarrollar los trabajos comunitarios que se realizan en los barrios y que se aumente el monto del programa potenciar trabajo al costo de la canasta básica para que una familia pueda vivir". Y agregó: "sobre esta base anunciamos el siguiente plan de lucha que se desarrollará durante los próximos meses en más de 135 ciudades de la totalidad del territorio nacional argentino".

El Gobierno cree que una vez terminada la auditoría y comprobados los pocos planes que eran irregulares, la postura será determinante: ajuste por inflación, no expandir la base de beneficiarios salvo que haya un cambio o pedido puntual y dar por terminado el debate entre la ministra y el líder piquetero. Eso no quita que haya comunicaciones de segundas o terceras líneas, pero no habrá cumbre nuevamente como ya lo hubo dos veces desde que asumió Tolosa Paz.

Así las cosas, el plan piquetero entonces constará de: los días 13 y 14 y 15 del mes de marzo desarrollar acciones de lucha en todo el país con cortes y presencia en lugares claves de las 23 provincias y la Capital Federal esperando ser recibidos. El día 5 de abril, ultimo día previo a semana santa, impulsar un corte de acceso de rutas nacionales, puentes carreteros, rutas provinciales y de acceso y egreso de esta Capital Federal.

En caso que tampoco haya respuesta, entonces sí los días 18 y 19 de abril se llevarán acampes en veinte puntos del país y empiezan protestas aisladas a diario hasta unirse todos en caravanas de movilización desde el interior para que el lunes 15 de mayo empiece una peregrinación para intentar encontrarse dos días después y llenar la Plaza de Mayo el 17 de Mayo.