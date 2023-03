Las indignantes fotos del barrio mendocino que quedó tapado por el barro tras la tormenta

Entrar y salir del barrio Santa Ana de Guaymallén se volvió una misión -cuanto menos- complicada de realizar. Los vecinos arrastran el hartazgo de años de obras inconclusas y la tormenta de este sábado al mediodía dejó imágenes lamentables: acequias tapadas por escombros de las mismas obras y calles intransitables, ahora llenas de barro que solo reflejan la realidad que atraviesan día a día.

El descontento vecinal es lógico: obras múltiples que involucran a la Municipalidad, Aguas Mendocinas y empresas contratadas dan cuenta de una escena insostenible en la diaria que incluye pozos gigantescos, calles destruidas, acequias llenas de escombros y tierra permanente, 24/7, todos los días, a toda hora, hace ya varios meses.

Tras la finalización de la necesaria obra en calle Tirasso y Bandera de Los Andes, donde un semáforo de cuatro tiempos hacía del tránsito por la zona una situación tediosa que en hora pico podía demorar largos minutos, el trabajo continuó en el resto de la calle Tirasso como así también en las arterias perpendiculares, que de sur a norte (de Bandera de Los Andes al carril Godoy Cruz) entraron en simultáneas obras.

Así es vivir en el barrio Santa Ana de Guaymallén.

Los múltiples trabajos dejaron al barrio "intransitable", denuncian sus vecinos, quienes desde el segundo semestre de 2022 viven en un constante estrés de avances que no se ven. "Durante un tiempo la regadora de la Municipalidad de Guaymallén no pasaba. No hay forma de mantener casas ni veredas limpias así. Medio barrio está lleno de tierra todo el día, a toda hora. Los colectivos ni se meten al barrio, hay que caminar varias cuadras entre tierra para ir a tomar uno", habló entre bronca y resignación un vecino.

"Las reparaciones no se ven, cada vez está más roto todo. En las mañanas solemos no tener agua, ya es normal eso", aseguran también, al mismo tiempo que indican que "hay retroexcavadoras que pasan a toda hora, a cualquier velocidad. Hay pozos gigantes. Días atrás un vehículo cayó en uno y no podían sacarlo".

La tormenta del sábado a media mañana evidenció la poca previsión en el medio de las múltiples obras y las acequias dijeron basta. Atestadas de escombros producto de los trabajos, el agua lejos estuvo de poder circular por donde debía y comenzó a aflorar. El combo con la tierra dejó barro por todos lados e imágenes que dan cuenta de ello.

La evidente demora en la finalización de las obras trae a los vecinos todo tipo de complicaciones: "No están ni bien señalizados los pozos. Es todo absolutamente desprolijo", alertan.

Paisaje típico del barrio Santa Ana en estos días, sin la lluvia del sábado.