El tierno video de la niña que sueña con cruzarse a Julián Álvarez y se hizo viral

En las redes sociales se vive una realidad paralela que muchas veces impulsa y potencia al acontecer cotidiano. Horas antes del partido de la Selección Argentina contra su par panameño, los usuarios de Twitter, Instagram y TikTok comenzaron a compartir imágenes y clip para alentar a los jugadores. Uno de estos videos llamó la atención de los usuarios y se viralizó.

Fue el de Juli, una niña que ya había sido viral en TikTok por sus reacciones en los partidos de la Selección Argentina durante el Mundial de Qatar. Igual que entonces, su amor y espontaneidad enamoraron a todos. A partir de su tierno video se activó una campaña para que la pequeña pueda conocer a su ídolo: Julián Álvarez.

"Qué linda tu remera", dice la madre que graba el clip. Y la niña responde: "Sí, tiene tres estrellas de Argentina y la del 2022 la ayudó a traer Julián Álvarez". Señala el diseño de la remera: una camiseta de Argentina con el número 9 en la espalda, una araña estampada en ese lugar y las estrellas en alusión a las tres Copas del Mundo que ganó la Selección Argentina en su historia. Emocionada, la niña da vuelta la prenda y muestra que le agregaron una estrella más.

En la siguiente toma la niña está delante del espejo y mira cómo quedó la camiseta -que lleva puesta y que combinó con el short de la Selección- y salta: "Quedó perfecta", dice.

Luego vienen unos segundos en los que se ve a la pequeña, fanática de la Selección Argentina y, más aún, de la araña. Contesta muy fresca que se está arreglando porque va a salir con el papá y tal vez se cruza con Julián Álvarez "que viene a la Argentina", aclara la pequeña.

Apenas un rato después, la cara de la niña revela su decepción: "Que ya me enteré de que ya está en el partido. Mirá la tele", le dice a su mamá, consciente de que no se lo puede cruzar. Y sigue hablando de su tristeza: "Es que no me lo pude cruzar". Enseguida aclara: "Pero no importa, también es 'necesitario' (sic) para el partido". Y empieza a ilusionarse con la posibilidad de cruzárselo si va de paseo a un parque.

Enseguida, los usuarios de Twitter comenzaron a etiquetar a Julián Álvarez con la ilusión de que su fan se lo pueda cruzar.