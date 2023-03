Indignación: denunciaron que sirven comida en gusanos en algunas escuelas de Berisso

El jueves pasado circuló en las redes sociales un video de un grupo de padres de dos escuelas que funcionan en el mismo edificio, la secundaria N.ª 6 y la primaria Nº9 de la calle Nueva York, quejándose ante las autoridades del Consejo Escolar de Berisso y de los funcionarios del municipio porque a los chicos les habían dado comida con gusanos. Además, pidieron que a los estudiantes que asisten al comedor les den alimentos de mejor calidad y un mayor nivel proteico.

Por otra parte, denunciaron que los bolsones de comida que reparte el municipio por intermedio del Sistema Alimentario Escolar (SAE) están llenos de gorgojos y son de mala calidad, por lo que muchas familias optan por no retirarlos.

MDZ intentó hablar con los padres que denunciaron esta situación, sin obtener respuesta a nuestros llamados. Solo uno de ellos justificó el silencio argumentando que desde la Municipalidad de Berisso “les pidieron” que no expongan más el caso en los medios.

Lo cierto es que la semana pasada, cuando los padres tomaron conocimiento de la situación, sí llegaron a hablar con medios locales. “El SAE jamás dio explicaciones a los padres ni tampoco pidió las debidas disculpas a nuestros hijos”, se quejó una madre al diario local El Mundo de Berisso. En declaraciones al mismo medio, otra madre dijo: “Pedimos comida de calidad y nutritiva. Necesitamos que respeten y cuiden la salud de nuestros hijos”.

Otro padre, en tanto, se refirió a la pésima calidad de los alimentos: “Los chicos muchas veces vuelven a casa sin comer. Les dan lo mismo y es imposible de comer los fideos están pasados, el arroz es un mazacote todo pegado y la comida es desabrida”, planteó.

Desde el municipio de Berisso, en tanto, se limitaron a informar que retiraron esa mercadería de los comedores escolares de la región y responsabilizaron a las cocineras: “Llama poderosamente la atención que las cocineras no vieran los gusanos. No descartamos que esto haya pasado por falta de higiene o lo que es peor que hayan mezclado comida recién elaborada con las sobras del día anterior, que seguramente quedo fuera de la heladera”, afirmó un funcionario municipal bajo reserva de nombre.

MDZ habló con concejales del oficialismo y de la oposición quienes presentaron pedidos de informes al ejecutivo municipal, poniendo bajo sospecha la falta de transparencia en las licitaciones del municipio conducido por el intendente del Frente de Todos, Fabian Cagliardi.

Fabián Cagliardi.

Matías Nanni, concejal de Juntos por el Cambio y precandidato a intendente por el radicalismo, sostuvo que los alimentos que entrega el municipio en las escuelas son de muy mala calidad y marcas que no se conocen: “Esas marcas no las conoce nadie, no se venden en ningún supermercado. Habria que preguntarle a los funcionarios públicos del municipio, si ellos consumen esos productos y porque se las dan a los chicos”, dijo.

“Seguramente no deben ser las únicas escuelas que lo han padecido. Yo hice un pedido de informes al Consejo Escolar de Berisso y al ejecutivo para que nos informen que empresa es la proveedora de estos alimentos, qué control tiene el municipio de los alimentos que mandan a las escuelas y cual es el presupuesto que el SAE destina a la comida de los chicos. Esperemos que Cagliardi de las respuestas del caso porque este es un hecho gravísimo”, afirmó el concejal radical. Matías Nanni.

Asimismo, Nanni dijo que desde el municipio quisieron tapar todo: “Por lo que se habrían apretado a directivos, docentes y a algunos padres. Desde el municipio no dan ningún tipo de información por lo que creemos que alguien está haciendo un gran negocio”, denunció.

Por su parte la presidente del bloque de concejales de JxC, Silvina Di Renta, afirmó: “ Es una aberración que en la comida de los chicos haya gusanos y gorgojos”. Agregó además que “es una realidad que nosotros denunciamos, sumado a la falta de nutrientes que están recibiendo los chicos en las escuelas de Berisso. No hacen foco en una buena nutrición para los alumnos”.

La titular del bloque opositor denunció que no tienen acceso al Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal que es lo que les permitiría acceder al registro de proveedores y compras que hace el municipio. “Es algo que le pedimos mil veces a Cagliardi y nunca no los dio. En la apertura de Sesiones del 2020 hizo todo el acting de entregarnos un sobre con las claves diciendo ‘Nosotros somos un gobierno transparente’ y todavía seguimos esperando, por lo cual no sabemos quiénes son los proveedores ni cuánto paga el municipio por los servicios que prestan”, sostuvo. Los padres reclamaron varias veces por la comida que reciben sus hijos.

En diálogo con MDZ la concejala oficialista Vanesa Queyffer, enfrentada con el intendente, puso énfasis en la falta de transparencia en las compras que hace el municipio: “Cagliardi privatizó el SAE, no llama a licitaciones publicas ni informa que empresas ganaron las licitaciones. Todos suponemos que puede ser algún familiar del intendente el adjudicatario de las licitaciones y encima de esto no solo entregan alimentos en mal estado, sino que mandan menos cantidad a las escuelas”, añadió.

"En la escuela N.º 3, envió 180 bolsas a los pibes, eso no alcanza y les están dando de comer por sorteo. Imagínate que hay un montón de chicos que se vuelven a su casa con el estómago vacío”, enfatizó.

“Se está metiendo con la comida de los pibes -agregó-, y esto va más allá de una pelea política con Cagliardi. Privatizó la comida de los pibes, la mandan en mal estado, menos raciones y los pibes tienen que comer por sorteo. Lo digo porque vi el mensaje que mando la directora avisando a los padres la situación. Pusieron a la directora entre la espada y la pared, porque desde el SAE no le dieron respuestas. Es una barbaridad lo que está pasando y el intendente no da explicaciones, no dice de quién es la empresa, ni toma medidas para cortar con esta situación. Tampoco responde los pedidos de informes que le mandé”, sentenció la concejal del Frente de Todos.

Queyffer por último se refirió a las sospechas que tienen en el municipio contra las cocineras y dijo: “No pueden responsabilizar a las cocineras ni a los empleados del comedor, hace rato que en la escuela 9 denuncian ante el SAE que los alimentos tienen bichos. Hasta los bolsones de comida que les dan a las familias están llenos de gorgojos. Esto lo denuncian los padres en redes sociales. Es terrible lo que está pasando en Berisso”, finalizó la concejala oficialista.