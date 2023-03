Los cambios drásticos que necesita el sistema educativo actual

La educación es, junto con la economía, uno de los temas que más preocupan a los argentinos en la actualidad. Los datos son cada vez más contundentes y demuestran la deficiencia del sistema educativo, que pide un cambio a gritos.

Laura Lewin, formadora, docente y especialista en educación, habló en MDZ Radio sobre la necesidad de modernizar la educación y fomentar el desarrollo del pensamiento crítico.

“Nosotros tenemos una educación bastante arcaica; seguimos enseñando como se enseñaba hace décadas para chicos que no tienen nada que ver con los de antes”, abrió Lewin en “Según Cómo lo Mires”.

“Qué pasa: vos estás en el curso, el curso avanza y, si vos no aprendiste, pasás igual o repetís. Y la verdad es que ninguna de las dos situaciones es buena”, expresó y aseguró que, aunque la repitencia no es buena por un montón de cosas, no está de acuerdo con sacarla.

Por contrapartida, indicó que “si vas avanzando sin haber aprendido también es catastrófico, porque te estoy mintiendo, te estoy diciendo que estás preparada y en realidad no lo estás”.

Lewin detalló: “Tenemos que empezar a dejar de enseñar en serie y empezar a enseñar en serio. Esto tiene que ver con empezar a personalizar la educación, entender que los chicos aprenden de manera diferente, a ritmos diferentes y tenemos que acompañarlos en sus trayectorias académicas”.

También hizo hincapié en las condiciones de los docentes y la necesidad de volver a darles “el prestigio y el respeto que se merecen. Nadie puede aprender con un docente que no respeta”.

La especialista insistió en que “hay que cambiar la matriz de la escuela: hoy los chicos aprenden un poquito escuchando al docente, un poquito hablando entre ellos, un poquito investigando, un poquito con la tecnología, aprenden de maneras diferentes”.

“Un chico que tiene tantos estímulos, llega a un colegio a donde todos tienen que hacer lo mismo, al mismo tiempo y de la misma manera. ¿Cómo hacemos para engancharlos? Hay que cambiar que el docente siga adelante del pizarrón impartiendo contenidos, porque ese contenido lo encontrás a un click de distancia con tu dedo”, agregó.

“Tenemos que enfocarnos en aprendizajes activos: sacarlos de mirar para adelante, debatir, investigar, hacer proyectos, explicar ellos, aplicar los contenidos, involucrarlos”, detalló.

En otro pasaje de la charla, Lewin remarcó la importancia del rol que cumple la familia en la educación: “Cuando la familia apoya a los chicos en sus trayectorias académicas, a los chicos les va mejor, no solo en la escuela; les va mejor en la vida. Acompañarlos, ver que tengan un buen lugar de estudio, hablar de la escuela, estimularlos, ayudarlos a buscar grupos de estudios, revisar las carpetas, ayudar con las agendas y los hábitos de estudio”.

“Cuando la familia se involucra, se ve un impacto en el comportamiento de los chicos, en la actitud, en el desempeño, en los logros. Es súper importante”, afirmó y cerró: “Los papás no necesitan saber las respuestas, sino ver que se encuentren esas respuestas”.