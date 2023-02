El dato alarmante sobre contagios de VIH en la Argentina

El preservativo tiene una doble función porque no sólo ayuda a evitar un embarazo no deseado, sino que también colabora en la protección ante el contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Sin embargo, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina la falta de uso de profiláctico es la principal causa del contagio por VIH.

En efecto, 9 de cada 10 personas se infectan con VIH por no utilizar preservativo y apenas el 14% de los argentinos admite usar protección, según información de la AHF Argentina, la ONG que más trabaja en prevención, detección y tratamiento del virus.

“Los datos son alarmantes, y además se estima que en el país 139.000 personas conviven con el VIH”, advirtió Silvina Valente, jefa de la Sexología Clínica del Hospital de Clínicas.

La profesional sostiene a su vez que el mensaje tiene que ser diario y en todos los ámbitos donde las personas se mueven para generar hábitos: “Educar sobre anticoncepción y la prevención de las enfermedades sexuales es parte de educar sobre el cuidado de uno mismo y se deben introducir como hábitos, desprovistos de erotismo y carga moral”, aclaró.

“El problema está en la falta de propaganda como política pública sobre la importancia del uso. La falta de la correcta implementación de la Ley de Educación Sexual Integral también dificulta que a corta edad los adolescentes tomen conciencia sobre el uso del preservativo e inicien su actividad sexual protegidos, ya que por la falta de información y de uso del preservativo vemos más casos de ITS y embarazos no deseados”, agregó la especialista.

Asimismo, señala que hay una tendencia a pensar que el preservativo es para adolescente s o para las personas no están en una relación estable en la juventud.

“Lo cierto es que es un método que no tiene edad y es el único que preserva nuestra salud sexual de contraer alguna infección de transmisión sexual y esto no es solo para adolescentes y jóvenes con múltiples contactos sexuales. Es fundamental pensar que lo podemos usar en un contexto de pareja y también más allá de la menopausia. Sabemos que la sexualidad acompaña todas las etapas de la vida y el no contraer enfermedades contribuye a nuestro bienestar”, subrayó.

“Conocer acerca del uso del preservativo, la eficacia, la seguridad y la potenciación del erotismo que tiene el mismo son pasos a seguir para hacernos amigos con su utilización, ya que la sexualidad es el derecho a vivir el placer con la seguridad de que no nos vamos a infectar, ni a embarazarnos, sino queremos y divertirnos”, cerró.

Pautas de uso del preservativo